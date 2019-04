Väzeň sa po vyše 10 rokoch na úteku prihlásil na polícii: Jeho dôvodu nebudete chcieť uveriť

Po viac ako desiatich rokoch na úteku sa v sobotu rakúskej polícii prihlásil väzeň.

Šesťdesiatštyriročný muž sa skrýval pred úradmi na Tenerife a do vlasti sa rozhodol vrátiť, pretože mal už života na najväčšom z Kanárskych ostrovov plné zuby, informovala agentúra APA

Rakúšan utiekol z väzenia v Schwarzau am Steinfeld južne od Viedne v decembri 2008. Podľa rakúskych médií si vtedy mal odpykať ešte pol roka väzenia. Prečo a akým spôsobom utiekol, úrady zatiaľ nezverejnili.

Muž pôvodom zo spolkovej krajiny Dolné Rakúsko sa prihlásil v sobotu neskoro večer na policajnej stanici na hlavnej stanici v Salzburgu, kam dorazil aj s dvomi kuframi priamo z mníchovského letiska.

Policajtom povedal, že posledných viac ako desať rokov strávil na Tenerife, na starobu sa chce ale vrátiť do vlasti. Kanársky ostrov podľa neho navyše už nie je tak pekný, ako býval, a on mal života v Španielsku už plné zuby. Muž následne putoval do väzby v Salzburgu.

Policajná hovorkyňa agentúre APA povedal, že v Rakúsku nie je útek z väzenia trestným činom. Navrátilcom tak nehrozí žiadny dodatočný pobyt za mrežami, odpykať si bude zrejme musieť len trest, pred ktorým z vlasti utiekol.