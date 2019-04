Odmietajú podriadení plniť Trumpove príkazy? Americký prezident odpovedal jedinou vetou

Americký prezident Donald Trump v pondelok poprel, že by jeho podriadení odmietali počúvať jeho príkazy. Reagoval tak na otázky, ktoré sa týkali pasáže zo správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera zverejnenej vo štvrtok.

V nej stojí, že snahy prezidenta ovplyvniť Muellerovo vyšetrovanie boli väčšinou neúspešné, avšak len vďaka neochote jeho spolupracovníkov plniť jeho sporné nariadenia. "Nikto neodmieta poslúchnuť moje príkazy," reagoval Trump na otázky novinárov počas tradičného veľkonočného gúľania vajec v Bielom dome.

Viac ako 400-stranová Muellerova správa naznačuje, že práve neochota podriadených poslúchnuť jeho kontroverzné príkazy pomohla ochrániť prezidenta pred porušením zákona. Ako príklad správa uvádza správanie poradcu Dona McGahna, ktorého Trump poveril, aby osobitného vyšetrovateľa Muellera zbavil funkcie. McGahn príkaz odmietol splniť, lebo sa obával ďalšieho "masakru sobotňajšej noci", ako sa v amerických dejinách označujú udalosti okolo odvolania zvláštneho vyšetrovateľa aféry Watergate v čase úradovania prezidenta Richarda Nixona.

Mueller vo svojej správe po takmer dvojročnom vyšetrovaní uviedol, že nenašiel dôkaz, že by Trumpova kampaň koordinovala pred voľbami v roku 2016 svoj postup s Rusmi. Správa však uvádza, že sa podarilo "identifikovať početné spojenie medzi jednotlivcami s väzbami na ruskú vládu a jednotlivcov spojených s Trumpovou kampaňou, dôkazy nie sú ale dostatočné pre obvinenie z trestného činu". V záveroch správy sa uvádza, že nie je možné jasne povedať, že sa prezident Trump dopustil bránenia priechodu spravodlivosti. "A preto táto správa síce nespeje k záveru, že prezident spáchal trestný čin, ale ani ho neospravedlňuje," píše sa v texte.

Na otázku, či má obavy, že by na neho mohla byť podaná ústavná žaloba, takzvaný impeachment, v pondelok Trump povedal, že "ani trochu". Že by mal byť proces impeachmentu zahájený, je presvedčená napríklad jedna z popredných demokratických uchádzačiek o nomináciu do nadchádzajúceho prezidentského súboja, senátorka Elizabeth Warrenová. Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová ale v pondelok uviedla, že názory členov Demokratickej strany na to, ako po zverejnení Muellerovej správy postupovať, sa rôznia. Sám Trump na twitteri vyjadril pochybnosti, že by ho mohli demokrati pomocou impeachmentu zosadiť.

"Hľa, nevykonal som žiadne zločiny (žiadna tajná dohoda, žiadne bránenie priechodu spravodlivosti), tak ma nemôžete pohnať pred súd. Boli to demokrati, ktorí spáchali zločiny, nie váš republikánsky prezident!" napísal Trump. "Situácia sa v hone na čarodejnice obracia," dodal. Vyšetrovanie ruských zásahov do prezidentských volieb v roku 2016 Trump označil za hon na čarodejnice opakovane.