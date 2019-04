Nerozvážne gesto v zoo mohlo stáť Jaroslavu život: Praskanie kostí a hrôzostrašný krik v tigrej zóne!

Takmer prišla o ruku! Jaroslava (29) na tohtoročné veľkonočné sviatky nezabudne do smrti.

S priateľom, ktorý je zamestnancom minizoo pri Žiline, chcela stráviť pár pekných chvíľ v práci pri ošetrovaní exotických zvierat. Keď sa dostala do zóny, kde môžu vstúpiť iba zamestnanci, urobila niečo, čo ju takmer stálo život.

Jaroslava (29) išla podľa vyjadrenia prevádzkara v Ranči pri Brodne (okres Žilina) do zóny, kde cudzí ľudia majú zákaz vstupu. „Dostala sa na miesto, kam môžu ísť iba zamestnanci. Pustil ju tam náš kolega, je to jeho priateľka. Porušil tým naše interné predpisy,“ tvrdí syn majiteľa minizoo Jozefa Bajánka.

Jaroslava urobila neuvážený pohyb, ktorý ju mohol stáť život. Vopchala do klietky pravú ruku a chcela tigra pohladkať. Nasledujúce sekundy sa odohrávala dráma, ktorú zachytila kamera jedného z návštevníkov.

„Strčila k tigrovi do klietky pravú ruku a on po nej vyštartoval, akoby to bola potrava a zahryzol sa jej do ruky. Je nám to veľmi ľúto, že sa dopustila takej neuváženej hlúposti. Nikto nechápe, ako jej to vôbec mohlo napadnúť,“ krúti hlavou syn majiteľa ranča. Podľa svedkov sa ozvalo praskanie kostí a taký hrôzostrašný krik, že ku klietkam pribehli všetci, čo sa nachádzali v areáli.

Ruku sa žene podarilo z papule tigra vytrhnúť. „Pacientka mala rozsiahle poranenia pravej hornej končatiny,“ uviedla hovorkyňa záchranného systému Falck Katarína Načiniaková s tým, že ju okamžite transportovali do nemocnice v Žiline.

Incident si vyžiadal chirurgický zákrok a podľa informácií Nového Času mladú ženu hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Či sa jej ruku podarilo zachrániť, alebo o ňu príde, sa nemocnica nevyjadrila. „Vec evidujeme ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Ostatné okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ uzavrela zastupujúca hovorkyňa polície v Žiline Nikola Kováčová.