Vodička taxíka prišla po partiu mladíkov: Jeden z nich si sadol dopredu, začali sa diať veci

Dvojica sa dala dokopy vďaka jazde Uberom. Teraz sú z nich manželia.

Micaela O'Toole bola vodičkou Uberu, keď prišla pre partiu kamarátov, ktorá sa chystala na hudobný koncert. 31-ročný Jared Thomas si sadol na sedadlo spolujazdca a celú cestu spoločne predebatovali. Cítili, že medzi nimi preskočila iskra. "Keď naša jazda skončila, pozreli sme sa na seba a bol to úžasný pocit," hovorí Thomas.

Obaja sa však hanbili vypýtať si číslo od toho druhého. Osud ale zariadil, aby sa ich cesty opäť spojili. Po niekoľkých mesiacoch zistili, že sa nachádzajú na rovnakej zoznamke. Začali si teda spolu písať a dohodli si rande. "Išli sme do vinárne. Chcela som, aby ten deň nikdy neskončil," cituje Micaeline slová zahraničný portál People.

Po dvoch rokoch randenia sa rozhodli pre svadbu, ktorá sa niesla v štýle "Od Uberu k oltáru". Dokonca sa im podarilo vybaviť promo kód, vďaka ktorému sa všetci hostia mohli odviezť Uberom na svadbu zdarma. "Všetko sa deje pre niečo. My dvaja sme sa stretli preto, lebo to tak zariadil osud. Ak by som o pár minút skorej dostala požiadavku na jazdu od niekoho iného, naše cesty by sa nikdy nestretli," dodáva na záver zamilovaná Micaela.