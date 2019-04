Len pred rokom povedala áno: Známa americká herečka sa rozvádza

Herečka Michelle Williams (38) sa len rok po svadbe rozišla s manželom Philom Elverumom (40) a mieri k rozvodu. Podľa priateľov hviezdy seriálu Dawsonov svet sa dvojica na rozchode dohodla už na začiatku roka a po rozvode plánujú zostať priateľmi.

Michelle má s bývalým partnerom Heathom Ledgerom († 28), ktorý zomrel v roku 2008 na následky predávkovania, dvanásťročnú Matildu. "Michelle a Phil sa rozišli na začiatku tohto roka. Bol to priateľský rozchod a zostávajú priatelia," cituje magazín People.

"Nikdy som lásku nevzdala. Vždy hovorím Matilde, tvoj otec ma miloval skôr, než si ktokoľvek myslel, že som talentovaná, pekná alebo mám pekné šaty. Viete, že som nikdy ani raz v živote nehovorila o svojich vzťahoch. Ale Phil nie je žiadny ďalší. A stojí to za to. To, ako ma miluje, je spôsob, ktorým chcem žiť, pracujem na tom, aby som bola slobodná v prítomnom okamihu. Vychovávam Matildu tak, aby sa nebála byť sama sebou, a konečne ma miluje niekto, kto mi dopraje taký pocit slobody," vyhlásila Michelle vlani.