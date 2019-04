Brutálna vražda bulharskej novinárky († 30): Obvinený sa na súde priznal a potom spravil niečo nečakané

Muža obvineného zo znásilnenia a vraždy bulharskej investigatívnej novinárky Viktorije Marinovovej poslal súd na 30 rokov do väzenia.

Dvadsaťjedenročný Severin Krasimirov sa v pondelok postavil pred regionálny súd v meste Ruse, kde priznal vinu a požiadal o rýchle odsúdenie.

Telo Viktorije Marinovovej našli vlani 6. októbra na brehu Dunaja v Ruse. Podľa vyšetrovateľov ju páchateľ znásilnil, udrel do hlavy a zadusil. Krasimirov podľa nich konal sám. Zadržali ho v Nemecku, kam po vražde ušiel. Odtiaľ ho o týždeň neskôr vydali naspäť do Bulharska. Tým, že Krasimirov priznal vinu, vyhol sa maximálnemu trestu, teda doživotiu. Proti trestu sa môže odvolať do 15 dní. Tridsaťročná Marinovová sa venovala predovšetkým podvodom pri využívaní eurofondov v Bulharsku.