Herec Andy Hryc otvorene o boji so zdravotnými problémami: Čo mi ničí zdravie!

Zaútočili kilá navyše! Herec Andy Hryc (70) patrí k ľuďom, ktorí už niekoľko rokov musia riešiť svoju telesnú hmotnosť. Hoci herec sa zaraďuje k večným optimistom, jeho nadváha mu začala spôsobovať zdravotné problémy.

Podľa informácií Nového Času prednedávnom navštívil nemocnicu, ktorá sa zameriava na problémy so srdcom a cievami. Prečo známy umelec musel vyhľadať pomoc odborníkov?

Hryc sa nikdy netajil tým, že bojuje s kilami navyše. Takmer pred štyrmi rokmi sa dokonca rozhodol schudnúť 25 kilogramov, pretože sa po päťročnej hereckej prestávke opäť vrátil na obrazovku. Podarilo sa mu vtedy schudnúť 15 kíl. Lenže s pribúdajúcimi rokmi sa pridružili k nadváhe aj zdravotné problémy.

Podľa informácií Nového Času pred pár dňami známy herec navštívil jednu z bratislavských nemocníc. „Videl som pána Hryca, ako čaká na nejaké vyšetrenie v Ústave srdcových a cievnych chorôb,“ prezradil zdroj Nového Času. Otvoriť galériu Október 2018: Herec mal ešte minulý rok veľkú nadváhu. Zdroj: gt

Navštevuje odborníkov

Známy herec sa so svojou návštevou nemocnice absolútne netajil. „Keď má človek sedemdesiat rokov, tak musí navštevovať lekára, je to celkom prirodzené. Chodím do Ústavu srdcových a cievnych chorôb pravidelne na kontroly. Mohol ma tam hocikto vidieť,“ priznal Andy pre Nový Čas, ktorý každú chvíľu musí podstupovať kvôli kilám navyše okrem lekárskych kontrol aj redukčnú diétu. Už dlhší čas dokonca herca trápia aj problémy s krvným tlakom. „Odjakživa mám zvýšený tlak,“ uviedol.

Dodržuje jedálny lístok

Napriek pokročilému veku sa Hryc snaží so svojou telesnou hmotnosťou stále niečo robiť, aby si život predĺžil. „Od minulého roka som schudol sedemnásť kíl, no štyri som znovu pribral. Stravujem sa racionálne, jem väčšinou len zeleninové jedlá, mastné jedlá vôbec žiadne, vyprážané jedlá veľmi málokedy,“ uviedol herec, ktorý nezabúda aj športovať. Pravidelne chodí plávať a tiež sa venuje golfu. Len nedávno vyšla hercovi dotlač jeho obľúbenej knihy Inventúra aj s novými kapitolami.