Kanonier majstrovského Slovana Šporar: Góly pre mŕtveho strýka!

Nádych k rekordu? Útočník bratislavského Slovana Andraž Šporar sa dvoma gólmi proti Ružomberku (3:2) dostal na tohtosezónnu métu 23.

Päť kôl pred koncom Fortuna ligy mu chýba šesť presných zásahov na vyrovnanie doterajšieho maxima kanoniera Róberta Semeníka z ročníka 1995/1996. Slovinec prežíval sobotňajšie góly cez slzy.

„Venujem ich môjmu strýkovi, ktorý nás minulý týždeň navždy opustil,“ prezradil najlepší ligový strelec. Potvrdil, že prekonanie bradatého streleckého rekordu v slovenskom futbale nie je jeho absolútnou prioritou. „Je to motivácia, no mojím cieľom je vyhrať s mužstvom všetky zápasy, a nie nastrieľať tridsať gólov. Aj 23 gólov je pekné číslo. Bol by som druhý najlepší strelec v histórii,“ vyhlásil Šporar v mix­zóne.

V Žiline, kde Slovan zaklincoval deviaty titul v ére samostatnosti, neskóroval. Aj s dvoma výstavnými asistenciami však bol spokojný. Proti Ružomberku sa opäť rozstrieľal. Mrzelo ho, že nedosiahol hetrik. „Smola. Mal som na to príležitosti. Ružomberok je veľmi dobrý v obrane (v štyroch zápasoch o titul inkasoval iba dva góly - pozn. red.). Nie je ľahké sa proti nemu presadiť. Tešia nás však tri góly v jeho sieti.“

Napriek sviatočnému víkendu bolo na Tehelnom poli 6 845 divákov. Na oslavy titulu ich príde zrejme viac v poslednom kole, keď Slovan prevezme majstrovskú trofej. „Prišlo menej ľudí, keďže sú prázdniny. No atmosféra bola aj tak vynikajúca. Hralo sa nám super,“ uzavrel Šporar.