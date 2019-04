Obranca Edmontonu Andrej Sekera sa dnes pripojí k národnému mužstvu: V klube ma uvoľnili na MS bez problémov

Už dnes sa k hokejovej reprezentácii v rámci ďalšej fázy záverečnej prípravy na májový šampionát (10. - 26. mája) pripoja k mužstvu hráči z NHL.

Medzi nimi aj obranca Edmontonu Andrej Sekera (32), ktorý ako prvý zo zámorských posíl oznámil, že príde reprezentovať. V rozhovore pre Nový Čas zhodnotil klubovú sezónu a prezradil aj to, že si bol pred šampionátom dobiť baterky na Havaji.

Ako hodnotíte sezónu v Edmontone?

Bola veľmi zvláštna. Nielen preto, že som bol zranený a naskočil som do hry až v januári, ale aj pre zmeny v tíme. Počas ročníka vedenie vyhodilo trénera i generálneho manažéra, prišli za nich noví nástupcovia a výkony mužstva boli tiež ako na hojdačke. Takže, pochopiteľne, ani nálada po sezóne nebola ideálna a všetci sme boli z toho sklamaní, že sa nepodarilo urobiť play-off.

Paradoxne ste v prvej štvorke kanadského bodovania mali až dvoch stobodových hráčov (McDavid a Draisatl), no napriek tomu chýbate v boji o Stanleyho pohár...

Je to rarita, góly dávala vlastne iba jedna päťka a to bolo veľmi málo.

Vy ste po zranení achilovky odohrali iba vyše dva­dsať duelov. Nemali ste problém vybaviť si účasť na MS?

Vedeniu som povedal, že chcem štartovať na šampionáte, dali mi súhlas, nemali s tým problém a bolo to vybavené. Všetci poznajú môj postoj, vždy keď môžem, rád prídem hrať za Slovensko.

Kedy sa pripojíte k mužstvu?

V utorok som tam ako na koni.

Takže plánujete už aj hrať v dvojzápase proti Česku?

Samozrejme!

Boli ste v kontakte s niektorými chalanmi zo zámoria, ktorí tiež posilnia národný tím?

Telefonoval som s Tomášom Tatarom, bavili sme sa o šampionáte a obaja sa už veľmi tešíme. Je to doma, bude to zaujímavé.

V minulosti sme mali veľký pretlak hráčov v útoku, teraz je to nečakane v obrane…

Budú to príjemné starosti pre trénerov vybrať to najlepšie do defenzívy.

Aj sledujete mladých bekov v zámorí Christiána Jaroša či Erika Černáka?

Áno, a som rád, že nám vyrastajú mladí obrancovia a hrajú dobre vo svojich kluboch v NHL. Bude to aj prínos pre reprezentáciu.

Stihli ste si po sezóne aj pár dní oddýchnuť?

Boli sme s manželkou a malým synčekom na päť dní na Havaji, kde sme si oddýchli. Teraz už sme doma a trávime voľné chvíle v kruhu najbližších.