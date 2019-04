Ako sa vyhnúť zrážke s divou zverou: Vodiči, na toto dávajte pozor!

Vraziť pri bežnej rýchlosti do diviaka či jeleňa môže pre posádku vozidla skončiť tragicky. V bezpečí nie ste ani pri kolízii s omnoho menšou lesnou zverou, minimálne si to odnesú plechy vášho štvorkolesového miláčika.

Najnebezpečnejším obdobím, keď hrozia takéto kolízie, sú jeseň a jarné obdobie. Ako znížiť riziko, čo robiť a z akého poistenia si môžete nárokovať škodu, keď vám prednú kapotu rozbije napríklad zajac?

Kolízia s jeleňom a poistenie

Štandardne býva krytie proti škodám spôsobených zrážkou zo zverou súčasťou havarijného poistenia. To je pre väčšinu motoristov dobrovoľné (povinné je hlavne, ak máte auto na lízing). Jeho cena je v závislosti od ceny auta niekoľko stoviek eur za rok. Povinné zmluvné poistenie však musí mať každé vozidlo zo zákona. To však štandardné poškodenia po kolízii so zverou nekryje. Niektoré poisťovne však ponúkajú aj možnosť takéhoto pripoistenia.

Škoda zo zákonnej poistky

Maroš Ovčarik, Finančný kompas

Poisťovne (niektoré) ponúkajú pre prípad krytia škôd so zverou v rámci povinného zmluvného poistenia možnosť uzatvorenia pripoistenia. Vo väčšine prípadov ide buď o samostatnú poistku, alebo o formu verejného prísľubu zo strany poisťovne. Pripoistenie je vhodné pre vodičov, ktorí pravidelne jazdia na cestách I., II. alebo III. triedy. A to najmä v oblastiach, v ktorých je zvýšený výskyt divej zveri.

Čo robiť po zrážke

Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ Otvoriť galériu Denisa Baloghová Zdroj: anc

Na miestach, kde je veľká pravdepodobnosť, že sa zver na ceste objaví, by mali byť vodiči mimoriadne opatrní. Ak sa už zviera dostane na vozovku, ne­snažte sa mu vyhnúť vo vysokých rýchlostiach. Následky šmyku totiž môžu byť oveľa horšie ako samotná zrážka so zvieraťom, to platí najmä pri jazde po diaľnici.

Volajte políciu!

Ak vodič zrazí poľovnú zver a tá tvorí prekážku v cestnej premávke, musí ju označiť výstražným trojuholníkom. Následne treba zavolať políciu, ktorá informuje príslušnú inštitúciu - či už poľovné združenie, štátnu ochranu prírody alebo správcu cestnej komunikácie.

Na čo myslieť pri jazde rizikovým úsekom:

- pri jazde po ceste označenej dopravnou značkou upozorňujúcou na zver či pri prechádzaní lesom spomaľte

- pozorne sledujte okraje cesty

- zver sa pri cestách pohybuje hlavne pri svitaní a po západe slnka

- po osvetlení zostane zver často strnulo stáť

- zvieratá málokedy putujú osamotene, ak spozorujete jedno, predpokladajte i ďalšie