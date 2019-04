Pauhofovej kontroverzná čierna stavba rastie ako z vody: Robotníci potiahli už druhé poschodie

Sen sa stáva realitou! Táňa Pauhofová (35) zdedila po zosnulom dedkovi vilu v lukratívnej časti Bratislavy. Chátrajúcu nehnuteľnosť chcela vlani pôvodne zrekonštruovať, ale napokon ju dala zrovnať so zemou.

Týmto krokom si však pohnevala úradníkov, pretože na to v danom čase nemala platné povolenie. Ryšavke sa však čiernu stavbu podarilo pred kontrolórmi obhájiť a jej nový dom odvtedy rýchlo rastie do výšky.

Pauhofová sa podľa všetkého už o niekoľko mesiacov dočká svojho vytúženého domu v bratislavskom Horskom parku. Nasvedčujú to zábery priamo zo staveniska, ktoré sa podarilo urobiť fotografovi Nového Času.

„Na miesto chodí domiešavač s betónom, pričom ho ďalšie nákladné auto pomocou hydrauliky pumpuje pod veniec a pripravovanú strechu. Dom je vo výške druhého poschodia a pracuje na ňom niekoľko robotníkov,“ tvrdí náš zdroj priamo z okolia nového sídla. Jeho pôdorys aj rastúce steny vyzerajú ako pôvodná nehnuteľnosť, vchod do nej bude zrejme spredu, nie zboku. Táňa neexperimentovala zrejme aj preto, že mala k budove vďaka starkému blízky citový vzťah.

V českých médiách dokonca vyhlasovala, že vilu, v ktorej žila a opatrovala milovaného dedka, nikdy nedá zbúrať. Po tom, čo budúca hacienda obkolesená ihličnanmi a učupená v lukratívnej štvrti zavonia novotou, nasťahuje sa do nej nielen pani domu, ale i pán. Umelkyňa totiž randí so zvukovým inžinierom Jonatánom Pastirčákom, ktorý môže preveriť jeho akustiku.

Problémová výstavba

Stavba vyvolala kontroverzné reakcie, pretože spätne sa zistilo, že papierovo „krívala“. Ryšavka sa totiž dopustila niekoľkých prehreškov, napríklad nedala povinnú vývesku s oznámením základných informácií o stavbe. Vlnu nevôle vzbudil aj fakt, že na stavebnom úrade síce požiadala o rekonštrukciu domu po dedkovi, ale z prestavby nakoniec bola jeho totálna demolácia.

„Táňa zistila, že domček je v zlom technickom stave a výhodnejšie je ho zbúrať a postaviť nanovo, ako liať peniaze do chátrajúcej barabizne,“ dozvedeli sme sa. A hoci Pauhofová neskôr požiadala o dodatočné povolenie, na rozhodnutie úradu už nečakala a nechala robotníkov robiť si svoju prácu.

Ľady sa pohli po tom, čo na stoličku starostky bratislavského Starého Mesta vlani v decembri zasadla Zuzana Aufrichtová. Budúce hniezdočko herečke dodatočne zlegalizovali, ale napriek tomu skončila na koberčeku a s hrozbou mastnej pokuty. „V danej veci prebehlo ústne pojednávanie,“ potvrdil Novému Času vo februári hovorca starostky Matej Števove.