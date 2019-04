Kali sa v šou 2 na 1 poriadne zapotil: Partnerka prezradila jeho tajomstvá, potom prišlo niečo oveľa horšie

V „horúcom kresle“ v relácii 2 na 1 u moderátorky Adely Vinczeovej (38) a producenta Dana Dangla (44) sa už túto stredu poriadne zapotí raper Kali (36). Okrem toho, že si pre neho pripravili zaťažkávajúce skúšky, na Kaliho v relácii vytiahnu aj poriadne pikantné tajomstvá, ktoré o ňom nikto netušil.

Raper, ktorý pred odštartovaním kariéry holdoval futbalu na dosť vysokej úrovni a pracoval ako automechanik, sa celkom odklonil od svojho vtedajšieho života. Osud mu totiž cestu vyšliapal k hudbe, v ktorej sa mu nesmierne darí a okrem toho sa teší z priateľky Alice a dcérky Nelky, ktoré sú pre neho všetkým. V relácii 2 na1 však na neho partnerka prezradila poriadne pikantnosti, ktoré o ňom vedeli naozaj len jeho najbližší.

„Nerád sa mojká, ale dostane ma vždy nejakým vtipom. Neznáša masáže, nevie si predstaviť, že by sa ho mal niekto cudzí dotýkať a masírovať ho. Tiež, keď ide domov autom a vidí, že žalúzie nie sú narovnako zatočené, musí to napraviť,“ prezradila so smiechom Alica, a Kali dodal: „U nás nemôžu ísť ani kávové poháre tam, kde sú sklenené.“ Jeho kamarát však nabonzoval na rapera aj niečo iné: „Kali si ako prvé na ženách všíma nohy, ale nie celé. Je chodidlový fantóm,“ smeje sa.

Adela s Danom mu tiež pripravia nočnú moru, keď ho navlečú do vecí, ktoré nenávidí. „Obujú mu červené lakovky, posadia na bicykel, ktorý neznáša, a privolajú aj maséra, ktorý ho pomasíruje.“ Čo ďalšie si pre rapera pripravili, uvídíte už túto stredu na Markíze.