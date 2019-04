Chára asistoval pri víťazstve Bostonu: Sériu s Torontom rozhodne siedmy duel

Hokejisti Bostonu zvíťazili v Toronte 4:2 v šiestom zápase 1. kola play-off vo Východnej konferencii NHL a vynútili si siedmy rozhodujúci duel.

V ňom bude mať v utorok 23. apríla výhodu domáceho prostredia Boston. Slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára sa na triumfe v zápase číslo 6 podieľal asistenciou, keď prihral Bradovi Marchandovi na gól do prázdnej bránky na konečných 4:2. Rozhodujúci siedmy duel sa bude hrať aj v sérii Západnej konferencie medzi Vegas a San Jose. V šiestom súboji zvíťazili hráči San Jose na ľade Vegas 2:1 po dvojnásobnom predĺžení.

Chára odohral zápas so solídnymi štatistikami. Počas 22:45 min na ľade si okrem asistencie pripísal aj strelu na bránku, 4 bodyčeky, plusový bod a 2 trestné minúty. Štyridsaťdvaročný veterán hrá v štrnástom play-off v kariére v NHL a dovedna má na konte 17 gólov a 47 asistencií. V utorok ho čaká už trinásty zápas číslo 7, čím vyrovná historický rekord NHL v tejto štatistike. Dosiaľ odohrali trinásť rozhodujúcich "siedmych" súbojov o postup v play-off iba dvaja hráči - brankár Patrick Roy a obranca Scott Stevens. Mladíci prehrali aj s domácim Švédskom: Čaká ich zápas o všetko Ústrednou postavou Bostonu na Veľkonočnú nedeľu v Toronte bol útočník Brad Marchand, autor dvoch gólov a asistencie. Dvoma asistenciami sa prezentoval David Pastrňák, jednu prihrávku na gól, ale aj 17 víťazných buly z 23 (úspešnosť 74%) si pripísal Patrice Bergeron.

"Keď je vaša sezóna na hrane, snažíte sa ísť na maximum a odovzdať úplne všetko. Občas sa to odrazí vaším smerom a občas nie. Tentoraz nám to vyšlo, ale bojujeme ďalej. Bude to zábava, ak sa nám to podarí dotiahnuť," uviedol Brad Marchand na oficiálnom portáli NHL. Tridsaťročný skúsený útočník v šiestich zápasoch 1. kola play-off nazbieral 9 bodov za 4 góly a 5 asistencií. "On je typ hráča, ktorý vie vystupňovať svoj výkon, pridať niečo extra. A myslím si, že v siedmom zápase uvidíme od neho ešte čosi navyše," pochválil Marchanda tréner Bostonu Bruce Cassidy. "Chceli sme to doma ukončiť, ale nezvládli sme to. Musíme sa dať dokopy, poučiť sa z chýb a zvíťaziť u súpera. Budeme pripravení," uviedol útočník Toronta Auston Matthews, ktorý dal v play-off už 5 gólov.

Séria 1. kola play-off medzi Torontom a Bostonom pokročila do rozhodujúceho siedmeho zápasu aj pred rokom a tiež v ročníku 2012/2013. V oboch prípadoch uspel Boston, takže história je na strane "medveďov". Štatistici NHL vyrátali, že len dve dvojice sa predtým v troch play-off sériách po sebe "bili" o víťazstvo stále aj v siedmom zápase. V rokoch 1989, 1994 a 2004 to boli Vancouver a Calgary a v rokoch 2012, 2013 a 2015 New York Rangers Washington.

Diváci v Las Vegas videli najdlhší zápas tohtoročného play-off, ale so smutným koncom pre ich mužstvo. Vegas podľahli San Jose 1:2, keď v čase 91:17 min, čiže na začiatku druhej polovice druhého predĺženia v oslabení rozhodol český útočník Sharks Tomáš Hertl. Svoj piaty gól v play-off si nechal na najdôležitejší okamih, svojmu tímu zachránil pokračovanie sezóny. Iba 31 sekúnd predtým bol vylúčený útočník San Jose Barclay Goodrow a hráči Vegas sa chystali spečatiť celozápasovú prevahu víťazným gólom. Stal sa však opak. Obranca Marc-Edouard Vlasic našiel na červenej čiare Hertla a ten stíhaný jedným z obrancov domácich prestrelil Marca-Andrého Fleuryho.

Hertl sa stal prvou hviezdou zápasu, ale tento titul by svedčal aj brankárovi "žralokov" Martinovi Jonesovi. Zneškodnil 58 z 59 streleckých pokusov "zlatých rytierov", čo je rekord v klubovej histórii Sharks. Pre porovnanie, hráči San Jose vystrelili iba 29-krát, v druhom predĺžení bola jediná ich strela zároveň gólová. Viacnásobné predĺženie rozhodol gól v oslabení vôbec po prvý raz. "Už som veľmi nevládal, chcel som to nechať tak a vystriedať. Uvidel som však priestor, a tak som urobil ešte pár krokov navyše a vystrelil. Ak sa o niečo nepokúsite, nič nedosiahnete. Niekedy to tam prejde," cituje Tomáša Hertla portál NHL. Rozhodujúci siedmy zápas odohrajú v utorok 23. apríla v San Jose.

Play-off NHL 2018/2019 - štvrťfinále - 6. zápasy - nedeľa:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Toronto - Boston 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) - stav série: 3:3

Góly: 10. Rielly (W. Nylander, Marleau), 45. Matthews (Gardiner, Dermott) - 12. Marchand (Bergeron), 18. Krug (Pastrňák, Marchand), 28. DeBrusk (Krejčí, Pastrňák), 59. Marchand (CHÁRA, McAvoy)

Zdeno Chára (Boston) odohral 22:45 min, 1 asistencia, 1 strela na bránku, 4 "hity", 2 trestné minúty, 1 plusový bod

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Vegas - San Jose 1:2 po dvojnásobnom predĺž. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1) - stav série 3:3

Góly: 32. Marchessault (Theodore, W. Karlsson) - 20. Couture (Meier), 92. Hertl (Vlasic)