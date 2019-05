Dve stredoškoláčky plánovali vraždu niekoľkých ľudí: Plány odhalila ich učiteľka

Dve stredoškoláčky z Floridy čelia obvineniam z plánovania vraždy deviatich ľudí.

Dokumenty zo súdu uvádzajú, že stredoškoláčky odhalila ich učiteľka po tom, ako ich pristihla správať sa „hystericky“. Hľadali zložku a ona počula, ako spomínajú, že ak ju nájde niekto iný, tak by mohli ísť do basy. Jedno z dievčat povedalo, že ak by ju našla polícia, majú povedať, že sa jedná o žart.

Učiteľka spomínanú zložku našla a videla, že sa v nej spomínajú zbrane. Oznámila to nadriadeným a zložku dala polícií. Tá uviedla, že dievčatá v nej mali naplánované ako získať zbrane, ako zabiť svoje obete a ako sa zbaviť ich tiel. Na prednej strane stálo: „Neotvárať, Projekt 9. november.“ Obvinené sú z plánovania únosu a vraždy.