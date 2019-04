Nové Tehelné pole s najnižšou návštevou: Ševela viac ľudí ani nečakal

Futbalisti Slovana Bratislava sa v nedeľu prvýkrát predstavili na novom Tehelnom poli v pozícii majstra Fortuna ligy 2018/2019.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Skalní" dokázali vytvoriť majstrovskú kulisu a odmenou im bolo víťazstvo Slovana nad Ružomberkom 3:2.

Dvomi gólmi sa blysol slovinský kanonier Andraž Šporar. Aj on postrehol nižšiu návštevu, na nálade mu to však neubralo. "Prišlo menej ľudí, ale atmosféra bola vynikajúca. Chápem to, veď sú prázdniny, ale tí, ktorí prišli, boli fantastickí a nám sa hralo super," povedal po zápase.

Podobný názor mal aj tréner "belasých" Martin Ševela, ktorý prezradil, že viac ľudí ani nečakal: "Poviem úprimne, nie som sklamaný. Je Veľká noc a dalo sa očakávať, že sa ľudia vyberú mimo mesta, možno išli navštíviť iné kúty nášho krásneho Slovenska."

Slovan tento rok oslavuje 100. výročie založenia klubu a Ševela verí, že v budúcnosti bude voľných miest na tribúnach čo najmenej. "Čo má prísť, príde. My sa snažíme hrať dobrý futbal, aby ľudia odchádzali spokojní. Myslím si, že aj tí, ktorí v nedeľu prišli, videli pekný futbal a odchádzali spokojní, veď padlo päť gólov," dodal.