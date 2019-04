V AC Miláno nevedia zabudnúť na slovenského stredopoliara Juraja Kucku (32).

Ten už v AC nehrá od roku 2017, keď odišiel to tureckého Trabzonsporu. Odtiaľ sa rodák z Bojníc presunul späť do Serie A, avšak do konkurenčnej Parmy Calcio 1913.

Napriek tomu ostal miláčikom milánskych tribún. Fanúšikovia