Stoch spomínal na svoje pôsobenie v Chelsea: Takto sa pamätá najväčšie hviezdy

Pred desiatimi rokmi si slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch pripísal zopár štartov za anglický klub FC Chelsea v tamojšej Premier League.

Vo štvrtok sa ako hráč českej Slavie Praha predstavil na ihrisku tohto londýnskeho mužstva vo štvrťfinálovej odvete Európskej ligy 2018/2019. "Zošívaní" podľahli súperovi 3:4, čo v súčte s minulotýždňovou domácou prehrou (0:1) znamenalo ich koniec v kontinentálnej súťaži číslo dva.

Stoch si v súvislosti s návratom na Stamford Bridge zaspomínal na niekoľko klubových legiend, s ktorými mal tú česť zdieľať spoločnú šatňu, napríklad na Didiera Drogbu či Johna Terryho. "Drogba je neskutočný ´zabijak´, stroj na góly... Pamätám si, že sme veľakrát zostávali spolu po tréningu a strieľali sme na bránku. Z desiatich striel dal vždy minimálne deväť gólov," zložil poklonu 41-ročnému niekdajšiemu kanonierovi z Pobrežia Slonoviny.

"John Terry sa snažil pomáhať všetkým mladým hráčom, ktorí prichádzali do A-mužstva. Často so mnou komunikoval a snažil sa mi niečo vysvetliť. Stretávali sme sa aj v posilňovni, takže sme boli často v bližšom kontakte," doplnil Stoch pre web Slavie na adresu dlhoročného stopéra a kapitána "The Blues".

Spoluhráčmi 29-ročného rodáka z Nitry boli aj Ashley a Joe Cole. "Obaja sú legendy. Ashley je super chlap. Neustále vymýšľal nejaké vtipy. V čase, keď som pôsobil v Chelsea, to bol jeden z najlepších ľavých obrancov na svete. Mal obrovskú výdrž. Behal hore-dole a nevypustil žiadny súboj," poznamenal Stoch.

A kto sa slovenskému ofenzívnemu futbalistovi najviac pozdáva zo súčasnej "ekipy" FC Chelsea? "Eden Hazard. Je to určite najlepší hráč Chelsea a podľa mňa tretí najlepší hráč sveta po Cristianovi Ronaldovi a Lionelovi Messim," skonštatoval Miroslav Stoch.