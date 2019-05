Detí v Lomničke pribúda, pomaly sa nezmestia do školy: Zúfalý stav potrebuje riešenie čo najskôr!

Demografický vývoj v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa je veľmi priaznivý a detí tam každoročne pribúda. Problémy však má tamojšia základná škola (ZŠ), ktorá už v súčasnosti funguje na dve vyučovacie zmeny, pričom druhá je naplnená na 95 percent.

Riaditeľ ZŠ s materskou školou (MŠ) Miroslav Zelina skonštatoval, že od roku 2020 už zrejme nebudú môcť prijať do vzdelávacieho procesu všetky deti. „Momentálne máme dohromady 59 tried, z toho tri triedy sú v škôlke a celkový počet žiakov je takmer 800. Optimálne by bolo, keby sa nové zariadenia postavili priamo tu, v školskom areáli. Priestor vidíme na pozemku, ktorý patrí evanjelickej cirkvi a stojí na ňom schátraný kostol," ozrejmil Zelina.

Dodal, že kapacitu tried potrebujú nutne zvýšiť aspoň o osem tried, to však vyrieši situáciu len na veľmi krátky čas. Každoročne totiž nastúpi do prvého ročníka v Lomničke 30 až 40 žiakov. „Ak by sme chceli odstrániť dvojzmennú prevádzku, čo požaduje aj ministerstvo školstva, tak by sme do roku 2027 potrebovali dobudovať ďalších 40 tried," upozornil Zelina. Od roku 2020 chce štát zaviesť aj povinnú predškolskú dochádzku, a tu vzniká ďalší problém. Do škôlok bude potrebné umiestniť približne 100 detí, momentálne je však kapacita približne polovičná.

ZŠ s MŠ momentálne zamestnáva 111 ľudí, funguje tam 42 záujmových krúžkov, podľa riaditeľa je však vzdelávanie Rómov veľmi zložitý proces. Z 56 tried je 24 pre špeciálne vzdelávanie. „Myslím si, že veľký problém je najmä v rodičoch. Mám za tú krátku dobu, čo som tu, skúsenosť, že žiaci, aj keď chcú ísť po skončení základnej školy na strednú, rodičia ich nechcú pustiť ďalej, ako za hranice obce, prípadne do Podolínca. Myslím si, že je to škoda, lebo tu máme dosť šikovných žiakov a snažíme sa vytvárať im aj mimoškolskú činnosť. S čím však bojujeme, to je nedostatok priestorov," dodal Zelina.

Záujem o výstavbu nových priestorov pre školu a rozšírenie kapacity školskej jedálne potvrdila aj starostka Lomničky Mária Oračková. Momentálne rokuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania v Podolínci o odkúpení pozemku aj so spomínaným kostolom, ktorý bol vysvätený v roku 1785 a je už z neho viac-menej len ruina. „Ja si myslím, že je to dobrá iniciatíva, pretože kostol sa už zachrániť nedá. Takto by ten areál mohol slúžiť ďalej," uviedol predseda Komisie pre chátrajúce kostoly ECAV Roman Porubän s tým, že konečné rozhodnutie musí urobiť miestny cirkevný zbor v Podolínci.

„Ak aj toto vyriešime, tak ďalší problém je, že musíme získať peniaze na výstavbu školy. Už sme sa uchádzali o zdroje vo viacerých výzvach, ale všade sme narazili na problém, že nemáme územný plán, a to je podmienka, bez toho sa ďalej nepohneme," skonštatovala Oračková. Minulý rok s tvorbou územného plánu začali, prednostka Obecného úradu v Lomničke Viera Kyslanová predpokladá, že schválený bude na budúci rok.

„Momentálne je v štádiu rozpracovania a jeho príprava potrvá ešte minimálne pol roka. Obec nikdy nemala územný plán a je s tým spojených viacero problémov. Keď to bude schválené, následne by sme sa chceli uchádzať napr. o zdroje na výstavbu nájomných bytov či na zvyšovanie kapacity školských zariadení a ďalšie projekty," uzavrela prednostka.