Úspešná cukrárka pečenie zo začiatku neznášala: Keď prišla kráľovská zákazka, jej život sa obrátil naruby!

Fiona Cairns začínala vypekaním vo svojej kuchyni. Dotiahla to poriadne ďaleko.

"Moja mama vypekala celé moje detstvo. Mne sa to nikdy nepozdávalo, radšej som si dala zákusok niekde na návšteve," cituje cukrárkine slová portál Mirror. Keď mala Fiona 27 rokov, rozhodla sa pre kurz varenia. Napokon sa zamilovala do cukrárčiny.

Časom začala pomáhať v kuchyni známych a obľúbených reštaurácií. Najviac sa vyžívala v aranžovaní jedla. Milovala kombinovať rôzne farby a dizajny. Koláčiky a torty začala vypekať vo svojom voľnom čase doma v kuchyni. Keď jej manžel videl, aká je pri zdobení toriet šťastná, navrhol jej, aby si otvorila vlastnú predajňu.

Zvrat v jej kariére prišiel v roku 2011, keď ju požiadali, aby upiekla tortu na svadbu Williama a Kate. Najskôr mala z tejto zákazky veľké obavy, ale išla do toho. Vedela, že je to životná príležitosť. Dvojica mala na tortu veľa rôznych požiadaviek. "Kate je kreatívna osoba, mala veľa dobrých nápadov a návrhov," povedala Fiona. Torta napokon vážila neuveriteľných 100 kilogramov a vysoká bola jeden meter. Zdobilo ju viac ako 900 cukrových kvetov. Tortu dávali dokopy priamo na mieste, s tímom siedmich cukrárov to trvalo niekoľko dní.