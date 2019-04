Ronaldo prelomil mlčanie: Pravda o jeho odchode z Juventusu

Futbalisti Juventusu Turín opäť ukázali, že v Taliansku nemajú konkurenciu.

Už 5 kôl pred koncom tamojšej najvyššej súťaže Serie A 2018/2019 si zabezpečili zisk ligového titulu, ktorý je pre nich ôsmy v neprerušenej sérii a celkovo 35. v klubovej histórii. "Bianconeri" si poistili zisk "scudetta" v sobotňajšom zápase 33. kola domácim víťazstvom nad AC Fiorentina (2:1). Na čele súťaže už nemôže hráčov "starej dámy" nikto bodovo dobehnúť. Ukazovateľom suverenity turínskeho mužstva je 87 bodov na konte a priepastný 20-bodový náskok pred druhým SSC Neapol.

"Ide o 'scudetto' a musíme ho osláviť, lebo nie je jednoduché ho získať. To, že sme ho získali už 5 kôl pred koncom súťaže dokazuje, akú máme skvelú sezónu. Museli sme sa vysporiadať s viacerými problémami. Pre zranenia sme niekedy trénovali iba so 14 hráčmi, napriek tomu sme dominovali," vyhlásil po zisku ligového titulu tréner Juventusu Massimiliano Allegri pre DAZN. Päťdesiatjedenročný kouč sa sám zapísal do histórie, keď ako prvý lodivod v Serie A získal päť titulov po sebe.

Celkovo ich má na konte šesť a v historických rebríčkoch je druhý za Giovannim Trapattonim, ktorý na Apeninskom polostrove triumfoval sedemkrát. Napriek tomu nie je spokojný. "Vyhrali sme v sezóne polovicu trofejí, o ktoré sme bojovali. V Lige majstrov nám to nevyšlo, ale nevešali sme hlavy. V budúcej sezóne musíme hrať s väčším pokojom a sebavedomím v dôležitých dueloch," dodal Allegri.

Z úspechu sa tešil aj portugalský útočník Cristiano Ronaldo. Ten po letnom prestupe z Realu Madrid do Turína získal ligový titul v tretej z top 5 európskych súťaží. Predtým sa tešil z troch titulov v anglickej Premier League, dvoch v španielskej La Lige a teraz má v zbierke už aj jeden v najvyššej talianskej súťaži. S "bianconeri" sa okrem toho tešil aj zo zisku Talianskeho superpohára a celkovo z úspešnej sezóny. "Bol to skvelý prvý ročník na Apeninskom polostrove, dobre som sa tu adaptoval. Vyhrali sme dve trofeje, čo nie je jednoduché. Po triumfoch v Anglicku a Španielsku si môžem povedať, že som vyhral aj v Taliansku, čo bolo pre mňa dôležité a som šťastný," vyjadril sa po zisku "scudetta" CR7 pre Sky Sport Italia.

Pre hviezdneho Portugalčana je už isté, že celkový triumf v Lige majstrov 2018/2019 s "Juve" nepridá po vypadnutí vo štvrťfinále s Ajaxom Amsterdam. Bezprostredne po eliminácii sa v talianskych médiách začalo šepkať o tom, že C. Ronaldo by mohol opustiť "bianconeri", tento krok však kategoricky odmieta a upokojuje fanúšikov tímu z Allianz Stadium. "Nikam neodchádzam, ostávam tu na tisíc percent. Chceli sme určite dosiahnuť viac, ale nedá sa neustále iba víťaziť. Budúci rok začneme písať novú kapitolu, ako som však spomenul, táto sezóna je určite úspešná," skonštatoval majster Európy z roku 2016.

Juventus má oficiálne započítaných 35 trofejí zo Serie A, dve prvenstvá zo sezón 2004/2005 a 2005/2006 mu odobrali po kauze ovplyvňovania výsledkov známej ako Calciopoli, keď turínsky klub dokonca preradili do Serie B. Dve prvenstvá v rámci Talianska dosiahol Juventus aj pod vedením pražského rodáka Čestmíra Vycpálka (1972 a 1973), pod jedným triumfom mal trénerský podpis rodák z Martina Július Korostelev (1961). V "päťke" najlepších európskych líg žiadne mužstvo nezískalo majstrovský titul toľkokrát ako Juventus. Najbližšie k nemu je Real Madrid, ktorý ovládol španielsku La Ligu 33-krát.