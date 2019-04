Toto musíte vidieť: Vlastenec slovenského mladíka je hitom internetu

Slovenskí hokejisti do 18 rokov podľahli vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta vo Švédsku tímu USA vysoko 5:12.

Duel okrem gólovej lavíny priniesol aj iné zaujímavé momenty. Jedným z nich bol vlastný gól nášho mladíka Františka Gajdoša (17). Ak by išlo o spoluhráčov, diváci by videli parádnu gólovú akciu. Nepríjemným faktom pre našich chlapcov však bolo, že Gajdošovi na gól prihrával americký hráč Jack Hughes (17). Slovenský obranca neváhal a napálil puk do vlastnej bránky.

Komická situácia sa stala okamžite hitom internetu a baví hokejových fanúšikov. Gajdošovo gesto po strelenom góle však hovorí za všetko.

Našu osemnástku čaká v nedeľu zápas s ďalším silným súperom. O 19:30 sa postavia na ľad proti Švédsku.