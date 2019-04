Zomrela žena, ktorá bola inšpiráciou pre hororové príbehy: Paranormálne javy ju sprevádzali denne

Vo veku 92 rokov zomrela Lorraine Warren, ktorá bola skutočnou lovkyňou démonov.

Vyšetrovateľka paranormálnych a nadprirodzených javov bola svojou prácou známa po celom svete. "Minulú noc nás naša babička potichu a pokojne opustila. Bola šťastná a usmiata až do konca," napísal jej vnuk na Facebooku.

Lorraine a jej manžel Ed boli vo svete známi svojou prácou, ktorá inšpirovala aj mnohých režisérov. Spoločne sa im počas života podarilo založiť múzeum, v ktorom zhromažďovali predmety z ich prípadov, keď z tiel ľudí vyháňali diabla.

Jeden z ich najznámejších prípadov mal meno Amityville a odohral sa v New Yorku. Pár tvrdil, že ich dom je posadnutý diablom a boja sa v ňom žiť. Prípad pretvorili aj do knižnej podoby, no mnohí tvrdia, že išlo o podvod.