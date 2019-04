Sklamaný Nadal v Monte Carle dohral: Jeden z mojich najhorších zápasov

Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Monte Carle.

Nenasadený hráč si v sobotňajšom semifinále poradil s desiatym nasadeným Daniilom Medvedevom z Ruska v dvoch setoch 7:5 a 6:1. V boji o titul sa stretne s Talianom Fabiom Fogninim, ktorý prekvapujúco hladko zdolal druhého nasadeného Rafaela Nadala zo Španielska po setoch 6:4 a 6:2.

Nadal tak prišiel o šanci získať svoj dvanásty titul na prestížnom turnaji. Fognini v doterajšej kariére zdolal tridsaťdvaročného Španiela v 14 pokusoch len trikrát a všetky triumfy zaznamenal v roku 2015.

"Odohral som jeden z mojich najhorších zápasov na antuke za posledných 14 rokov. Je ťažké nájsť aspoň nejaké pozitíva, zaslúžil som si prehrať. Mal som zlý pocit, že to bude ťažký deň," povedal Nadal. Naopak, Fognini žiaril spokojnosťou. "Bol to výborný týždeň, spravil som kus dobrej roboty. Narodil som sa tu, viem, ako hrať na antuke. Bude to finále, ktoré nikto nečakal. Chcem si dobre oddýchnuť a pripraviť sa," uviedol.

dvojhra - semifinále:Dušan Lajovič (Srb.) - Daniil Medvedev (10-Rus.) 7:5, 6:1Fabio Fognini (13-Tal.) - Rafael Nadal (2-Šp.) 6:4, 6:2