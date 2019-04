Kmotrík už myslí na ďalšie výzvy: Titul je pre nás prvý krok

ŠK Slovan Bratislava sa stal v predstihu víťazom najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2018/2019, ide o prvý majstrovský titul na "novom" Tehelnom poli, ale i premiérový pre Ivana Kmotríka mladšieho v pozícii generálneho riaditeľa klubu.

Do konca sezóny zostáva odohrať ešte šesť kôl, ale "belasých" už nemôže nikto ohroziť. Pred druhou Dunajskou Stredou majú náskok nedostihnuteľných 19 bodov.

"Sú to neopísateľné pocity, je to prvý titul pre mňa ako šéfa klubu a predovšetkým titul pre Slovan v historickej sezóne. Teší ma najmä štýl, akým sme titul získali a verím, že celú sezónu odohráme bez prehry a dosiahneme rekordný zápis. Veľmi sa teším, zároveň však už myslím na ďalšie výzvy, ktoré nás čakajú. Titul nás nesmie uspokojiť, naopak, musí byť motiváciou do ďalšej práce," povedal Kmotrík ml. pre klubový web.

Prvý muž Slovana vníma zisk trofeje a suverenitu "belasých" v sezóne 2018/2019 aj ako potvrdenie správnosti filozofie, ktorú nastolil v bratislavskom klubSom rád, že sme napriek tomu nepoľavili a teraz sa dostavil prvý veľký úspech klubovej filozofie, ktorou sme sa vydali po mojom nástupe do funkcie," uviedol.

"Najviac ma teší návrat fanúšikov a prílev pozitívnej energie aj zo strany verejnosti. Verím, že sme uzavreli kapitolu negatívnych slov na adresu našej filozofie či zahraničných hráčov. Národnosť v pase v dnešnom futbale nie je podstatná, o úspechu rozhoduje kvalita a túžba hráčov bojovať za logo klubu, ktoré nosia na hrudi. Celému Slovensku sme ukázali, že tieto atribúty v našom tíme máme, naše ambície však siahajú ďalej, a to do pohárovej Európy," dodal.

Kmotrík priznal, že hlavným cieľom v lete je udržať pokope súčasný káder, čo rozhodne nebude jednoduché.Aj oni cítia pozitívnu energiu od ľudí, čo je príznak toho, že niečo robíme v klube dobre a ideme správnym smerom. Zo svojej pozície urobím maximum, aby sme mužstvo udržali pokope a do kvalifikácie Ligy majstrov vstúpili so všetkými hráčmi, ktorí nás ťahali v majstrovskej sezóne.Stále platí to, čo už dlhšie prezentujem - k predaju hráča pristúpime len v tom prípade, ak máme pripravenú minimálne rovnako kvalitnú alternatívu. Určite sa nechceme oslabovať. Verím, že dokážeme udržať mužstvo pokope," vyhlásil.

Výrazné pohyby však Slovan neplánuje vykonať ani opačným smerom. "Káder je stabilizovaný, v našich plánoch nie sú žiadne radikálne zmeny. Dnes vieme, že z hosťovania v Poľsku sa zrejme vráti Vernon de Marco. Môže zdvojiť pozíciu ľavého stredného obrancu, na hosťovaní sme ho sledovali a odohral tam dobré zápasy. Zároveň sme veľmi blízko k dohode o predĺžení hosťovania Rafaela Rataa, ktorý sa v tréningovom procese i v zápasoch juniorky ukazuje veľmi dobre a verím, že svoj potenciál preukáže aj v prvom tíme. A od leta sa k nám samozrejme pripojí Erik Daniel, ktorý prinesie potrebnú konkurenciu do krídelných priestorov a určite bude pre nás cennou posilou," povedal Kmotrík.

"Belasí" napriek predčasnému zisku titulu majú stále o čo hrať. Všetko už budú smerovať k príprave na pôsobenie v Lige majstrov.Tento cieľ je momentálne pre nás prioritou a podriadime mu maximálne úsilie. Zároveň je pred nami oslava storočnice a oslava titulu, čo budú krásne momenty, na ktoré sa veľmi tešíme," vyhlásil viceprezident ŠK Slovan.

"Pokračujeme v tvrdej práci, zo svojej pozície vyvíjam každý deň tlak na všetkých v klube od hráčov, trénerov po zamestnancov, aby sa neustále zlepšovali. Neexistuje predstava, že si teraz vezmeme dovolenky a budeme sa tešiť, že sme majstri. Vidím ešte priestor na zlepšenie a tento čas chceme využiť čo najlepšie, aby sme boli pripravení na Európu," uzavrel Ivan Kmotrík mladší.