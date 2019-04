Lipták je po dvoch výhrach spokojný: Všetko má v rukách Cibulková

Slovenské tenistky vedú po prvom dni barážového zápasu o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie nad Brazíliou 2:0.

O druhý bod sa na antuke v AXA aréne bratislavského NTC zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá zdolala Beatriz Haddadovú Maiovú 6:3, 6:3. Triumf slovenských farieb môže v nedeľu spečatiť Dominika Cibulková v prípade víčazstva nad Maiovou v súboji tímových jednotiek. Slovenky idú za víťazstvom: Kužmová získala proti Brazílii druhý bod

Kapitán slovenského tímu Matej Lipták bol po prvom dni veľmi spokojný. "Viesť 2:0 je super, nič viac sme si ani nemohli želať. Verím, že v nedeľu sa nám podarí získať rozhodujúci tretí bod. Budeme mať na to tri šance. Chcem pochváliť Domču i Viki za skvelé výkony. Pred zápasom boli obe nervózne, nie je ľahké potvrdiť úlohu favorita. Dominike trvalo dva-tri gemy, kým si Alvesovú oťukala, no potom už zápas prebiehal jasne v jej réžii. Viki mala ťažšiu súperku. Myslím si, že Haddadová Maiová neodohrala zlý zápas. Viki však v dôležitých momentoch podržal servis. Išlo o to, aby našla koncept na returne, čo sa jej podarilo a v oboch setoch súperku brejkla," uviedol Lipták v prvej reakcii pre RTVS.



SLOVENSKO - Brazília 2:0 po prvom dni

Dominika Cibulková - Carolina Meligeniová Alvesová 6:1, 6:1

Viktória Kužmová - Beatriz Haddadová Maiová 6:3, 6:3

nedeľa 13.00 Cibulková - Haddadová Maiová,

Kužmová - Meligeniová Rodriguesová Alvesová

Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Haddadová Maiová, Luisa Stefaniová