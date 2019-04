Oddelené domácnosti len po troch rokoch manželstva: Svetoznáma speváčka a jej manžel išli od seba

Hviezda hudobnej scény Adele a jej manžel Simon Konecki idú od seba.

Správy prišli po niekoľkých klebetách, že manželstvo známeho páru "nie je ideálne". "Adele a jej manžel išli od seba," potvrdil to podľa News hovorca populárnej speváčky.

"Sú odhodlaní spoločne a s láskou vychovávať svojho syna a ako vždy, žiadajú o súkromie. Žiadne ďalšie pripomienky nebudú." Podľa zdroja The Sun mala Adele a jej manžel žiť oddelene už nejaký čas. "Medzi ich priateľmi bolo jasné, že tentokrát to už nevyriešia. Snažili sa roky, ale proste museli akceptovať, že im to nefunguje."30-ročná speváčka mala veľkú podporu aj od svojich priateľov, vrátane americkej herečky Jennifer Lawrence. The Sun malo už v roku 2014 odhaliť, že partneri spolu nežijú, potom sa však veci dali do poriadku a zobrali sa. Párik má spolu syna Angela, ktorý sa narodil v roku 2012.