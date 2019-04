Afganistanom otriasol silný výbuch: Pred ministerstvom sa stále strieľa

Centrom afganského hlavného mesta Kábul otriasol v sobotu silný výbuch.

Hovorca ministerstva vnútra Nasárt Rahímí uviedol, že sa tak stalo pred ministerstvom telekomunikácií, kde stále pokračuje prestrelka bezpečnostných síl s útočníkmi. Tí sa snažili dostať do budovy ministerstva. Hovorca uviedol, že najmenej dvaja útočníci sú mŕtvi. Polícia medzitým zablokovala všetky prístupové cesty do vládnej štvrte v centre mesta. Krviprelievanie v Sýrii: Bojovníci IS zabili desiatky vládnych vojakov

Ozbrojenci zaútočili len deň po zrušení medziafganských rokovaní v Katare. K útoku sa zatiaľ nik neprihlásil. Na východe Afganistanu sú však aktívni tak militanti z Talibanu, ako aj extrémisti z Islamského štátu, a v minulosti sa hlásili k zodpovednosti za útoky v afganskej metropole.