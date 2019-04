Skvelý Albert Rusnák v MLS: Napriek vykĺbeným prstom zariadil dvoma gólmi výhru domácich

Slovenský futbalista Albert Rusnák sa dvoma gólmi podieľal na triumfe Salt Lake City v piatkovom stretnutí MLS v Cincinnati 3:0. Podarilo sa mu to napriek dvom vykĺbeným prstom.

V 37. minúte zápasu utrpel Albert Rusnák (24) nepríjemné zranenie, keď si vykĺbil prst na ruke.

"Všimol som si, že je v neprirodzenej polohe, ale ani na chvíľu som nepomyslel na striedanie. Ak by sa mi to stalo na nohe, bol by to iný príbeh. Zabandážovali ho a mohol som pokračovať, ruku vo futbale až tak nepotrebujete. Keď som dal prvý gól, bolesť pominula," povedal Rusnák na oficiálnom webe svojho klubu.

Dvadsaťštyriročný stredopoliar v závere prvého polčasu otvoril skóre z vnútra šetnástky a po zmene strán premenil pokutový kop. Salt Lake City zdolalo v piatkovom stretnutí MLS v Cincinnati 3:0 vrchovatou zásluhou nášho reprezentanta.