Skutočná mánia! Prekvapí vás, aké mená dostávajú novorodenci v Británii: Trúfli by ste si na niektoré z nich?

Game of Thrones alebo Hra o tróny je celosvetovým fenoménom, ktorý ma desiatky miliónov divákov. Niektoré mamičky však vášeň k seriálu posunuli o niečo ďalej!

Vo Veľkej Británii sa vedú štatistiky v naozaj netradičných veciach. Jednou z nich je aj to, koľko detí dostalo mená podľa seriálového hitu, ktorý sa v nasledujúcich týždňoch dostane k svojmu vyvrcholeniu v poslednej sérii. Mohli by ste si povedať, že niečo ako obyčajný i keď veľmi úspešný seriál, nemôže meniť životy ľudí na toľko, aby podľa neho pomenovali svoje ratolesti. Ako však píše portál The Sun, opak je pravdou! Kým mená hlavných ženských postáv boli pred začiatkom seriálu v Británii ojedinelé, teraz ich nosia stovky maličkých dievčat.

Napríklad meno Arya, ktoré odkazuje na jednu z hlavných ženských postáv, malo v roku 2011 len 64 dievčat, dnes ich už je 402. Toto číslo pravidelne rástlo každým rokom vysielania seriálu. Marina and Andrew Lippincottovci sú jedným z párov, ktorý sa rozhodol svoju dcérku takto pomenovať. "Celá naša rodina je závislá na Hre o tróny, často pozeráme seriál celé dni ako maratón. Niektorí moji priatelia si mysleli, že je to divné, ale mne je to úprimne jedno. Podľa mňa je to meno super. Koniec koncov, zvykli si," uviedla Marina.

Ďalšou populárnou novinkou je Khaleesi, titul jednej z kráľovien vo vymyslenom svete Hry o tróny. Tých pribudlo 371, čo je naozaj veľké číslo, pretože pred začiatkom vysielania seriálu by ste ich spočítali na prstoch jednej ruky. Matka jednej Khaleesi povedala: "Každý fanúšik to meno pozná. Veľmi to oceňujú, je to super." Rovnako známym sa stalo aj Daenerys či Sansa, ktoré sú tiež menami postáv megahitu z produkcie HBO. Zmeny sa tiež týkajú chlapčenských mien, kde s nástupom seriálu začali do popularity prichádzať mená ako Bran, Theon alebo Tyrion.