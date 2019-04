Duel s Anthonym Joshuom je zrušený: Dopingový hriešnik Jarell Miller sa chytá za hlavu

Americký profesionálny boxer Jarrell Miller sa ospravedlnil za svoj dopingový exces. Tridsaťročnému pästiarovi našli 20. marca vo vzorke zakázanú látku GW1516.

Pozitívna dopingová vzorka na látku GW1516, ktorá zvyšuje vytrvalosť bola dostatočným dôvodom pre Športová komisiu štátu New York (NYSAC), aby Millerovi (30) odmietla udeliť boxerskú licenciu pred zápasom o opasky WBA, IBF a WBO s Britom Anthonym Joshuom.

"Premrhal som obrovskú príležitosť a veľmi ma to mrzí. Zranil som seba, mojich priateľov, rodinu a fanúšikov. Chcem to však dať do poriadku a poučiť sa," citovala BBC Millera, pre ktorého to bol už druhý dopingový nález v kariére. V roku 2014 bol pozitívny na metylhexaneamín, vtedy dostal dištanc na deväť mesiacov.

Zápas s Joshuom sa mal konať 1. júna v newyorskej Madison Square Garden, jeho promotér Eddie Hearn oznámil, že duel s Millerom je vylúčený a meno náhradného súpera zverejnia na budúci týždeň.