Chárov Boston utŕžil prehru a najbližší zápas bude čeliť vypadnutiu!

Hokejisti Toronta zvíťazili v Bostone 2:1 v piatom zápase 1. kola play-off NHL a priblíži sa k semifinále Východnej konferencie. Toronto vedie v sérii 3:2 na zápasy a svoj postup môže spečatiť už vo Veľkonočnú nedeľu na domácom ľade.

Defenzívne ladený súboj číslo päť v Bostone rozhodli hostia dvoma gólmi v rozpätí dvoch minút v druhej časti tretej tretiny. V 52. a 54. min uspeli Auston Matthews a Kasperi Kapanen. Domáci znížili na konečných 1:2 až 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď sa presadil David Krejčí. Slovenský kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 16:43 min bez zápisu do štatistik produktivity. Zápas ukončil s jednou strelou na bránku, dvoma bodyčekmi a mínusovým bodom. Jaroslav Halák opäť nebol v bránke Bruins, chytal Fín Tuukka Rask, ktorý predviedol 25 zákrokov. V drese Toronta nenastúpil slovenský obranca Martin Marinčin.

"Vybojovali sme si šancu ukončiť sériu na domácom ľade a to je vzrušujúce. Bude to úžasné a my budeme pripravení. Tešíme sa na nedeľu," uviedol Auston Matthews, so štyrmi gólmi najlepší strelec Toronta v play-off. "Dnešný zápas sme premeškali a musíme sa dať rýchlo dokopy tak, aby sme boli pripravení na ďalšiu veľkú bitku. Musíme sa uzavrieť v bubline a spoľahnúť sa jeden na druhého," povedal útočník Bostonu Patrice Bergeron na webe nhl.com.

Hokejisti Colorada si vybojovali postup do semifinále Západnej konferencie. V piatom zápase úvodného kola play-off uspeli na ľade Calgary 5:1 a sériu vyhrali nečakane hladko 4:1. Súperom Colorada v semifinále konferencie bude víťaz súboja San Jose - Vegas. Avalanche postúpili cez 1. kolo play-off NHL prvýkrát od roku 2008. Po víťazovi Východnej konferencie Tampe Bay sa hneď v úvode play-off rozlúčil aj šampión Západnej konferencie Calgary. Takáto situácia v NHL nastala prvýkrát od rozšírenia súťaže v sezóne 1967/1968.

O triumf Colorada na ľade Calgary sa zaslúžili najmä piati hráči. Duo útočníkov Mikko Rantanen a Colin Wilson sa blyslo dvoma gólmi, Nathan MacKinnon a Tyson Barrie zasa pridali po tri asistencie. Nemecký brankár Philipp Grubauer mal 28 zákrokov.

Play-off NHL 2018/2019 - štvrťfinále - 5. zápasy - piatok:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Toronto 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) - stav série: 2:3

Góly: 60. Krejčí (Pastrňák, Krug) - 52. Matthews (Muzzin, Kapanen), 54. Kapanen (Johnsson, Rielly)

Zdeno Chára (Boston) odohral 16:43 min, 1 strela na bránku, 2 "hity", 1 mínusový bod

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Calgary - Colorado 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) - konečný výsledok série 1:4

Góly: 20. Brodie (S. Bennett) - 10. Landeskog (Barrie, MacKinnon), 16. Rantanen (Makar, C. Wilson), 27. C. Wilson (Rantanen), 35. C. Wilson (MacKinnon,

Barrie), 41. Rantanen (Barrie, MacKinnon)