Jozef má 64 rokov, stále poctivo trénuje: Pri zdraví ho drží prísna strava, no k výkonu ho naštartuje hlavne TOTO!

Neuveriteľná kondícia! Jozef Kapša (64) je už dva roky na dôchodku, no žije aktívnejšie než väčšina mladíkov. Čiperný dôchodca chodí trikrát týždenne do telocvične, kde poctivo trénuje na hádzanárske zápasy.

Od mnohých spoluhráčov je brankár starší o viac ako štyridsať rokov, no vďaka výbornej kondícii sa im dokáže vyrovnať. Chytá v najvyššej súťaži - v extralige za MHK Piešťany, ktoré sú na piatej priečke v tabuľke nadstavbovej časti tejto sezóny. Jozef je unikát. V jeho veku sa mnohí ľudia boria so zdravotnými problémami, no brankár o seba dbá nielen fyzicky, ale aj psychicky.

„Desať rokov dodržiavam delenú stravu. Dodáva mi to fyzičku a aj preto v pohode vládzem,“ hovorí sympatický dôchodca. Trikrát do týždňa trénuje hádzanú a ešte dvakrát v týždni si rekreačne zahrá tenis. „Každý deň len raňajkujem a obedujem. Po 16. hodine už nezjem nič,“ vysvetľuje Jozef, ktorý sa môže spoľahnúť na podporu rodiny. „Najväčším šťastím sú moje dcérky Andrejka (38) a Janka (40) a moji milovaní vnúčikovia, ktorí keď za mnou prídu, tak ma naštartujú k ešte lepším výkonom,“ usmieva sa brankár.

Pre spoluhráčov ako otec

Jozef hrá hádzanú už od svojich pätnástich rokov a za Piešťany nastupuje už niekoľko rokov. „Vždy ma to bavilo a robil som všetko pre to, aby som podal najlepší výkon. Hrám s chlapcami, ktorí majú 20 rokov a stále im hovorím, aby mi tykali, no to im väčšinou nejde,“ smeje sa dôchodca, ktorý však priznal, že tento rok plánuje zavesiť brankárske rukavice na klinec.

„Ešte hráme o ligový pohár, a to by som rád dohral, no potom už zrejme skončím,“ dodal Jozef (64). A čo hovorí na svojho zverenca tréner Martin Nedorost (46)? „Keď sa budem takto hýbať, tak budem rád. Jozef je neuveriteľný. Je prívetivý a v tíme je každému ako otec a niekomu ako dedo,“ pochválil svojho zverenca, ktorého vníma ako cennú súčasť tímu.