Návrh zákona by mohol pomôcť znížiť dane na potraviny o 10 percent: Koľko by ušetrili slovenské domácnosti?

Ceny potravín u nás rastú. Pomôcť by mohlo zníženie ich daňového zaťaženia. Skupina poslancov už doručila parlamentu návrh zákona, ktorý by DPH znížil o 10 %. Odborníci z rady pre rozpočtovú zodpovednosť vypočítali, koľko by na tejto zmene ušetrili slovenské domácnosti. Čo na zmene kritizujú?

S navrhovou úpravou dane z pridanej hodnoty nesúhlasia štátni analytici. Okrem toho, že by ročne ukrojila z verejných fi nancií okolo 400 miliónov eur, našli aj ďalší problém. „Z pohľadu vplyvu na domácnosti by navrhované zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty ušetrilo domácnostiam priemerne 0,7 % disponibilného príjmu. Otvoriť galériu Koľko by ušetrili slovenské domácnosti. Zdroj: Infografika Nového Času Domácnosti by tak ušetrili v priemere 11 eur mesačne,“ uvádzajú v správe. Podľa ich výpočtov by ale najbohatšie domácnosti ušetrili viac ako 16 eur mesačne, kým u najchudobnejších len približne 6 eur. Keďže opatrenie má najmä pomôcť ľuďom z nízkym príjmom, volili by iné možnosti. Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva Zníženie DPH by sa malo čiastočne podpísať pod zlacnenie potravín. Ale nemusí byť úplne takpovediac „viditeľné“, nakoľko faktory pôsobiace na rast cien potravín môžu byť dominantnejšie a tak by v konečnom dôsledku mohlo prísť k spomaleniu zdražovania potravín.