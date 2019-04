V roku 2016 zabil na vianočných trhoch v Berlíne 12 ľudí: Znepokojujúce zistenie o útočníkovi

Tunisan, ktorý v roku 2016 spáchal smrtiaci útok na vianočných trhoch v Berlíne, bol súčasťou celoeurópskej siete islamských extrémistov. Informoval o tom v piatok nemecký týždenník Der Spiegel.

Anis Amri, ktorý zomrel pri prestrelke s talianskymi policajtmi niekoľko dní po útoku v nemeckej metropole, mal podľa správy kontakty so stúpencami teroristickej skupiny Islamský štát (IS) vrátane extrémistov spojených s útokmi v Paríži z roku 2015. Der Spiegel sa podľa agentúry AP odvoláva na dokumenty Spolkovej prokuratúry a polície, vychádzajúce zo záznamov rozhovorov vo väzení, týkajúcich sa Francúza Clémenta Baura, ktorého zadržali v roku 2017 za plánovanie útoku počas prezidentských volieb v krajine.

Baur podľa správy povedal, že Amri bol súčasťou plánu vykonania súbežných útokov v Európe - konkrétne Berlíne, Paríži a Bruseli - a že bol fascinovaný útokom nákladným vozidlom vo francúzskom meste Nice z roku 2016.

Baur je podozrivý, že v Berlíne na jeseň 2016 plánoval bombový útok spolu s Amrim a islamistom Magomedom-Alim C., ktorého však navštívili policajti, v dôsledku čoho od svojho zámeru upustili, približuje agentúra DPA. Amri následne v decembri 2016 ukradol nákladné vozidlo a vrážal do ľudí na vianočnom trhu na námestí Breitscheidplatz. Zabil 12 ľudí a ďalších vyše 50 zranil. Tunisan, ktorý bol stúpencom IS, žil v nemeckej metropole ako odmietnutý azylant, pričom tam navštevoval salafistické mešity a predával drogy, ktoré podľa výsledkov pitvy aj užíval.