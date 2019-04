Zmiznutie političky z SaS šokovalo blízku rodinu: Martiškovú našli v Česku, návrat domov odmieta

Báli sa najhoršieho! Po tom, čo po okresnej predsedníčke z SaS Miriam Martiškovej zostalo v Hrone len prázdne a zakrvavené auto, mysleli jej najbližší na to najhoršie. Regionálna politička sa podľa informácií z polície objavila v Čechách, domov sa však vrátiť nechce.

Prečo jej stará mama neverí, že odišla dobrovoľne?! Tri dni zamestnávalo policajtov aj hasičov hľadanie tela regionálnej političky Miriam Martiškovej. Prázdne a zakrvavené auto totiž neveštilo nič dobré. „V pondelok odchádzala aj s dcérou a povedala mi: ,Neboj sa, starká, vrátime sa.‘ A ja som ju viac nevidela,“ povedala stará mama. Odvtedy akoby sa pod zem prepadla a našli ju až na základe pátračky v Českej republike.

„Nezvestná žena bola vypátraná a je v poriadku, nakoľko si neželá zverejniť miesto, kde sa nachádza, viac informácií k tejto osobe poskytovať nebudeme,“ povedala policajná hovorkyňa Mária Faltániová pre TV JOJ. Táto informácia sa však nepozdáva starkej Miriam, ktorá tvrdí, že jej vnučka by tu nikdy nenechala dcéru a druha. „On je vážne chorý. Mala silný vzťah s druhom aj dcérou. Je to záhadné a pre nás veľmi ťažké. Od úplného malička bola so mnou,“ doplnila stará mama.

Okolo Miriam po jej zmiznutí vyplávalo na povrch niekoľko záhad. Figurovala vo viacerých firmách, ale ani jej najbližší nevedeli, čo robila. Údajne mala mať vyštudovanú lekársku fakultu a podľa medializovaných informácií si v Čechách mala hľadať prácu v nemocnici. Na sociálnej sieti však čelí kritike, že titul používa neoprávnene.