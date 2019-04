Rozvedený Flašík v objatí vášnivej blondínky: Kto je záhadná žena, s ktorou strávil večer?

Marketér v minulosti stojaci pri zrode strany Smer-SD bol opäť pristihnutý v spoločnosti neznámej blond ženy. Našiel po rozvode s europoslankyňou Monikou Beňovou (50) znovu lásku, či to bola len kamarátka?

Nový Čas už v roku 2017 priniesol fotky, ako sa vášnivo bozkáva s neznámou ženou. Zisťovali sme, či ide o tú istú, alebo o nový objav. Reklamný mág Fedor Flašík stál v minulosti za kampaňou HZDS, neskôr pomáhal pri zrode Smeru-SD. Predseda sociálnych demokratov Robert Fico sa o schopnostiach tohto muža v minulosti vyjadril, že dokáže z vody urobiť kokakolu.

Bývalý manžel známej političky sa dnes drží v úzadí. Pozornému čitateľovi sa ho však podarilo vyfotografovať v objatí neznámej ženy. Žeby nový vzťah? Fedor Flašík vysvetlil, o koho ide. „Nie je to moja priateľka, je to známa. Už ste to mali v minulosti zverejnené,“ vysvetlil. Ako doplnil, boli tam celá partia a Nikol sa nedávno vrátila zo zahraničia. Fotografie z minulosti boli omnoho vášnivejšie.

Zachytávajú dvojicu pri vášnivom bozku. Aj vtedy vysvetľoval, že ide o kamarátku, s ktorou bol vo vinárni. Vtedy jej pomáhal vybaviť vyšetrenie a ona ho z vďaky pozvala von. Ako sa zveril, frajerku ani nehľadá. „Dajte pokoj s priateľkami, už som si ich užil v živote dosť. Teraz mám obdobie pokoja,“ uzavrel tému žien Flašík.

Fedor Flašík (61)