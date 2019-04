Obľúbená moderátorka Brychtová má dôvod na radosť: Som druhýkrát babičkou!

Opäť žiari šťastím! Moderátorka a herečka Katarína Brychtová (51) sa stala po druhý raz babičkou. Prednedávnom totiž dcéra Katka (30) porodila svoje druhé dieťa. Aké meno dostal moderátorkin vnúčik?

Brychtovej dcéra Katka sa pred piatimi rokmi vrátila z pobytu v Amerike. Za veľkou mlákou si našla aj partnera, ktorému o rok nato porodila synčeka Leona. Brychtová sa tak stala prvýkrát babičkou a nikdy sa netajila tým, že túto úlohu si veľmi užívala. Po novom bude tvár verejnoprávnej televízie babičkovské povinnosti využívať dvojnásobne.

„Máme ďalšie vnúča, veľmi sa tešíme. Som rada, že všetko je v poriadku, dieťa poslúcha. Moja dcéra to zvláda veľmi pekne a sme z toho šťastní,“ priznala pre Nový Čas moderátorka, ktorá prezradila, že jej druhý vnuk dostal netradičné meno.

„Máme Emila, také zvláštne meno. Môjmu mužovi sa najprv nepáčilo toto meno, no nám sa páči všetkým. Možno to meno je netradičné. Na Slovensku nie je veľa Emilkov. Máme Leonka a Emilka a to tak k sebe pasuje,“ dodala Brychtová. Meno pre druhého vnuka vybrali jej dcéra s manželom Tanzeelom Ahmedom, ktorý na Slovensku študuje medicínu.