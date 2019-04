Porošenko zvolal svojich stúpencov na Majdan: Posledná šanca osloviť voličov?

Ukrajinský prezident Petro Porošenko zvolal v piatok svojich stúpencov na kyjevské námestie Majdan, ktoré je symbolom masových proeurópskych protestov z prelomu rokov 2013-14.

Stalo sa tak len dva dni pred nedeľňajším rozhodujúcim kolom prezidentských volieb na Ukrajine, v ktorých podľa prieskumov Porošenka zrejme porazí zabávač a herec Volodymyr Zelenskyj. Informovala o tom agentúra AP. Na Námestí nezávislosti (Majdane) v centre Kyjeva sa v piatok popoludní zišlo niekoľko tisíc priaznivcov súčasného prezidenta. Predvolebné zhromaždenie sa konalo pred večernou debatou oboch kandidátov na štadióne v Kyjeve, ktorá bude vôbec ich prvým priamym duelom.

V súvislosti s demonštráciou na Majdane došlo k čiastočnému zablokovaniu dopravy na priľahlej ulici Chreščatyk. Na námestí organizátori postavili pódium s volebným sloganom: "Ideme našou vlastnou cestou. Petro Porošenko," napísali noviny Kyiv Post.

Porošenko varoval, že prípadné Zelenského volebné víťazstvo by mohlo narušiť úzku ekonomickú i politickú spoluprácu Ukrajiny s Európskou úniou. Komik Zelenskyj by bol podľa neho slabým prezidentom, z čoho by profitovalo len Rusko, ktoré v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a podporuje separatistov na východe Ukrajiny.

"Určite si nemyslíme, že náš oponent je agentom Kremľa. Ale (ruský prezident Vladimir) Putin sníva o slabom a zle pripravenom nováčikovi (na poste prezidenta Ukrajiny). Putin sníva o chaose," vyhlásil Porošenko. Po ukončení zhromaždenia sa prezidentovi stúpenci vydali na pochod k národnému športovému komplexu Olimpijskyj, dejisku plánovanej debaty, na ktorú by mohli prísť desaťtisíce ľudí. Začiatok duelu bol stanovený na 18.00 h SELČ.

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, získal Zelenskyj 30,24 percenta a Porošenko 15,95 percenta hlasov. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý vo štvrtok zverejnila ukrajinská spoločnosť Rejting, má Zelenskyj pred druhám kolom volieb podporu takmer 58 percent, zatiaľ čo Porošenka by podporilo necelých 22 percent voličov.