Kvôli oprave katedrály Notre-Dame dali dokopy 50-členný tím odborníkov: Umelecké diela poputujú na slávne miesto

Strechu parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú vážne poškodil pondelkový rozsiahly požiar, už v najbližších dňoch zakryje provizórne zastrešenie z plachiet, ktoré bude stavbu chrániť pred nepriazňou počasia.

Vnútri chrámu aj v piatok pokračovali záchranné a zabezpečovacie práce, informovala agentúra AFP. Odborníci okrem iného z múrov zvesili 15 veľkorozmerných malieb zo 17. storočia, ktoré poputujú do rúk reštaurátorov v múzeu Louvre. Podľa ministra kultúry Francka Riestera sú našťastie poškodené len minimálne.

Nad zničenú strechu hlavnej lode je potrebné veľmi rýchlo skonštruovať provizórne zastrešenie, ktoré v prípade zrážok zamedzí ďalšiemu poškodeniu budovy, povedala v piatok televíznu stanicu BFM predsedníčka spolku pre ochranu historických pamiatok Charlotte Hubert. Podľa nej bude mať dočasná plachtová strecha podobu akéhosi obrieho stanu a bude vo väčšej výške než pôvodná strecha. To dovolí reštaurátorom a robotníkom, aby pod ňou mohli pracovať. Silné zrážky podľa meteorológov v Paríži hrozia už počas budúceho týždňa. Dážď by pritom podľa ministra kultúry mohol ohroziť aj statiku stavby, ak by sa napríklad väčšie množstvo vody zhromaždilo na zvyškoch strechy.

Tím asi päťdesiatky odborníkov, medzi ktorými sú okrem iného kunsthistorici, kurátori a fotografi, v piatok pracuje na tom, aby katedrálu mohli opustiť takzvané májové plátna, veľkorozmerné obrazy zo 17. storočia, z ktorých niektoré majú na šírku aj tri metre. Tieto obrazy je potrebné bezpečne zvesiť a dostať z často úzkych priestorov kaplniek, po obstaraní fotodokumentácie ich potom odborníci zabalia a pomocou nákladných áut prevezú do Louvru. Tam ich dostanú na starosť reštaurátori, ktorí starostlivo skontrolujú, či ich nepoškodil požiar, voda či dym.