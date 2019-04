Nepokazte si sviatky zlým stravovaním: Odborníci radia, ako na to

Po štyridsiatich dňoch sa na Veľkonočnú nedeľu končí pôst.

Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú, že cez sviatky si mnohí doprajú dobroty, ktoré ale vždy nemusia pozitívne vplývať na náš organizmus. Riziko hrozí hlavne vtedy, ak nie sú veľkonočné jedlá pripravené podľa správnych technologických postupov a na ich prípravu nie sú použité správne zvolené potraviny. V tom prípade hrozia rôzne črevné nákazy, sprevádzané vracaním, hnačkami, teplotami či inými príznakmi.

Kedysi sa podľa odborníkov konzumovali diétne jedlá podľa stáročnej tradície a to hlavne strukoviny, kyslá kapusta, zemiaky, zelenina. Všetko bez mäsa a to dokonca aj v nedeľu. V súčasnosti sa však na stôl dostávajú i jedlá, ktoré pri nestriedmej konzumácii môžu ľudskému zdraviu uškodiť. Je to predovšetkým typické veľkonočné menu, kde zvyčajne nechýba údená šunka, klobásy, rôzne druhy mäsa, rozmanité druhy koláčov a hlavne vajíčka. No a tieto potraviny podľa odborníkov nie sú práve tie, ktoré prospievajú k zdraviu.

"Sú to typické druhy veľkonočných potravín, a keď už teda na stole musia byť, nech sú to skôr chudé druhy údenín konzumované v menších množstvách, doplnené vyšším množstvom čerstvej zeleniny. Chren, ktorý je tiež typickou veľkonočnou pochutinou, je zdravý, obsahuje vitamín C, vitamíny skupiny B, ako aj provitamín A, ktoré môžeme zvýšiť pridaním postrúhaného jabĺčka či mrkvy. Obsahuje aj silice, po ktorých má svoju typickú chuť," skonštatovala Ivana Sedliačiková, vedúca oddelenia hygieny výživy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

Najtypickejšou potravou veľkonočných sviatkov sú vajíčka. Sú nielen symbolom jari a zárodku nového života, ale v prípade nedostatočnej tepelnej úpravy aj rizikom hnačkového ochorenia - salmonelózy. Preto je potrebné dbať na ich dostatočnú tepelnú úpravu hlavne do šalátov, ale aj na obložené misy.

"Aj keď vajcia obsahujú veľa cholesterolu, nemožno ich z nášho jedálnička vylúčiť. Ak ich počas Veľkej noci skonzumujeme viac, môžeme sa nadbytočného cholesterolu zbaviť vyššou konzumáciou zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín a samozrejme nesmieme zabúdať na pohybovú aktivitu," podotkla Sedliačiková.

Rovnako treba podľa jej slov striedmo pristupovať ku konzumácii alkoholu a sladkostí. Držať sa tradície je v tomto prípade vhodnejšie, ako podľahnúť múčnikom s množstvom krémov a poliev. Bolo by vhodnejšie vrátiť sa k receptom starých mám, kedy nesmeli v tieto sviatočné dni chýbať hlavne kysnuté koláče - tvarohovníky, makovníky, orechovníky či iné kysnuté pochúťky so sušeným ovocím či naplnené slivkovým lekvárom. Odporúča sa konzumovať malé množstvá tradičných pokrmov s časovými odstupmi a s pridaním vlákniny v podobe čerstvej zeleniny a ovocia.