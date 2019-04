Pár týždňov pred smrťou zverejnila video: Tragický koniec začínajúcej hviezdy († 16)

Dospievajúca herečka Mya-Lecia Naylor († 16) tragicky zomrela.

Stalo sa tak len pár dní potom, čo hovorila o nádeji na úžasnú budúcnosť. Hviezda CBBC sa chcela sústrediť na svoj YouTube kanál a podľa Daily Mail prezradila aj to, že jej životným cieľom je stať sa speváčkou.

Len niekoľko týždňov predtým, ako skolabovala a zomrela, uverejnila video, na ktorom ona a jej kolegyňa z Almost Never, v ktorom účinkovala, nadchýnali fanúšikov luxusným autobusom. "Chcem vydávať videá na Youtube týždenne," povedala v rozhovore. "Spievam od desiatich rokov, robím to ako koníček, ale je to niečo, čo som chcela vždy robiť popri herectve."

Zdrvený otec Martin Naylor povedal o tragédii susedovi Nanovi Boatengovi. "Povedal mi, že Mya skolabovala. Zrútil sa, keď mi vravel, že stratili svoje dieťa... Je mi to veľmi ľúto. Bola mladá, šťastná a krásna. Moja žena je z toho rozrušená, neustále o tom hovorí," povedal sused. Súd potvrdil, že príčina smrti je stále predmetom vyšetrovania.

Mya sa narodila v anglickom Warwickshire 6. novembra 2002 a svoju kariéru odštartovala ako dvojročná v šou BBC Absolutely Fabulous. "Je nám veľmi ľúto, že vám musíme oznámiť, že zomrela Mya-Lecia, ktorú poznáte z Millie Inbetween a Almost never. Mya-Lecia bola obľúbenou členkou rodiny BBC a veľmi talentovaná herečka, speváčka a tanečníčka," napísala BBC.