Napriek dôchodku vyčerpaný: Andrásymu dáva starostlivosť o vnúčatá a veľkú vilu poriadne zabrať

Dopraje si zaslúžený oddych! Oliver Andrásy bol dlhé roky súčasťou mnohých televíznych projektov a to nielen ako ich moderátor, no aj ako scenárista, režisér či producent. Ako sa však zdá, toto všetko na istý čas odložil a venuje sa omnoho príjemnejším záležitostiam, na ktoré dlhé roky kvôli práci nemal čas. Nechýbal ani na odovzdávaní televíznych ocenení a prezradil, ktorá slečna ho pred galavečerom nenechala poriadne sa vyspať. A manželka to nebola!