Puknutie v chrbte jej otočilo život na ruby: Mesiac po diagnostikovaní rakoviny prišla ďalšia rana osudu

Pekné počasie vyženie do záhrad veľa ľudí. Výnimkou nebola ani žena, ktorej sa po dni strávenom prácou s rastlinami zmenil celý život.

Sally Collins pri práci v záhradke niečo puklo v chrbte a tak zašla k doktorovi. Predpokladala, že ide o bežné seknutie, no zistenie lekára ju šokovalo. Žene z anglického mesta Howden diagnostikovali rakovinu prsníka.

Musela podstúpiť niekoľko vyšetrení, ktoré mali pomôcť lekárom v ďalšom postupe. To, čo pri jednom z nich našli však nečakali. Sally trpela naraz dvoma rôznymi formami rakoviny. Okrem nádoru v prsníku odhalili aj zriedkavý typ rakoviny nazývaný mezotelióm, ktorý mala okolo pľúc. Hrozné správy ju zasiahli len mesiac po prvej diagnóze.

Ani to ju však nezlomilo a 48-ročná žena statočne bojuje s oboma formami zákerného ochorenia. Veľa času jej už nezostáva. "Len 60 percent ľudí prežije rok po diagnostikovaní mezoteliómu a 95 percent zomrie do dvoch rokov," vysvetlila pre portál Hull Live. "Stále tomu nemôžem uveriť. Trvalo mi nesmierne dlho kým som si pripustila, že sa to deje mne," dodala. Vlani v novembri podstúpila operáciu a od januára chodí na chemoterapiu.

Sally založila zbierku, ktorá má pomôcť všetkým pacientom s rovnakým osudom ako je jej. Ani to jej nestačilo a preto si nechala ostrihať vlasy a výťažok z ich predaja darovala organizácii Malá princezná. Svoj život si chce užiť plnými dúškami a zanechať po sebe, čo najviac dobrého.