Stopka od prezidenta: Kiska vetoval zákon o pedagogických zamestnancoch aj mimosporový poriadok

Prezident SR Andrej Kiska vetoval zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ale aj novelu Civilného mimosporového poriadku.

TASR o tom vo štvrtok informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR. Podľa novely zákona by sa mal súčasný kreditový príplatok zrušiť. Postupne by ho mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj získaný po 1. septembri by mal mať podľa návrhu zákona platnosť sedem rokov. Získať ho môžu pedagogickí a odborní zamestnanci aj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie. Možnosť získať tento príplatok bude aj za absolvovanie inovačného vzdelávania.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) uviedla, že cieľom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania. Zároveň sa podľa jej slov učitelia nemajú obávať, že by v novom systéme o peniaze prišli.

Okrem toho vrátil Národnej rade SR novelu Civilného mimosporového poriadku. Súčasťou Civilného mimosporového poriadku mala byť od júna aj možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Právna norma pochádza z dielne nezaradených poslancov Martiny Šimkovičovej a Petra Marčeka.

Cieľom novely je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania. "Legislatívna zmena vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť životy maloletých detí a konať v súlade s ich najlepším záujmom a presvedčením," uviedli autori právnej normy.