Najnovší prieskum plný prekvapení: Smer sa prepadol pod 20%, Most-Híd by sa ani nedostal do parlamentu!

Aprílový volebný prieskum priniesol ďalšie prekvapenia.

Strana Smer-SD podľa prieskumu agentúry Focus klesla pod 20 percent. Naďalej však zostáva najsilnejšou stranou. Za Smerom nasleduje koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU, ktorej by odovzdalo hlas až 13,5 percenta voličov, informuje televízia Markíza.

Tretie miesto by obsadila Kotlebova ĽSNS s 10 percentami. Za nimi nasleduje SaS s 10,1 percentami, Sme rodina s 9,4 percentami, OĽaNO by získalo 9,1 percent. SNS by volilo 7,5 percent opýtaných a KDH 6,8. Vládny Most-Híd by volilo len 4,7 percenta ľudí, čo znamená, že by sa bugárovci do parlamentu nedostali.