Rodina sa vzdala tradičného spôsobu života: Sila, ako teraz manželia s tromi deťmi fungujú

Rozhodli sa pre kočovný spôsob života. Pár sa vzdal všetkého pohodlia a žije si jedno veľké dobrodružstvo!

Philan (43) a Aaron (45) Tokarzovci z Illinois presťahovali celú svoju rodinu do oldschoolového autobusu a rozhodli sa pre život na cestách.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Manželia sa živia ako svadobní fotografi a vychovávajú spolu svoje tri deti (11, 9 a 7 rokov). Veľký životný krok urobili vtedy, keď prenajali svoj obrovský dom a presťahovali sa do starého školského autobusu s rozlohou 225 metrov štvorcových, píše dailymail.co.uk.

Toto spontánne rozhodnutie urobili preto, aby ako rodina trávili viac času spolu. Po rokoch tradičného životného štýlu si totiž manželia, ktorí sú spolu 14 rokov, uvedomili, že sú už chorí z každodenného stereotypu a z toho, že sa ani nevidia.

Od minulého leta sú tak na cestách. Jediný, ktorí si tento spôsob života nepochvaľuje, je najstarší syn. Ten by si želal vrátiť sa späť do školy, chýbajú mu kamaráti. No jeho rodičia sú presvedčení, že cestovanie má svoje výhody a ich syn sa aj vďaka nemu stane lepším človekom. "Užívame si spoločný čas, žijeme aktívne, objavujeme nové miesta. Počas ciest často chodíme na túry, lezieme po skalách, alebo robíme vodné športy. Snažíme si dávať stále nové výzvy, aby sme si vyskúšali nové veci a náš život mal väčšiu hodnotu,“ povedal Aaron, ktorý spolu s manželkou vedú deti k učeniu sa nových vecí práve na cestách. Keďže do školy nechodia, učia sa s nimi sami. Obaja rodičia si myslia, že všetky výhody tohto spôsobu života sa ukážu až neskôr.

Autobus kúpili cez inzerát na Facebooku za 4-tisíc dolárov (3540 eur) a 30-tisíc (26 500 eur) doň investovali, aby ho premenili na útulný a najmä funkčný domov.