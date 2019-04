Kráska šla na rande s chlapíkom z Tinderu, napísal jej po pol roku: Takáto správa by vytočila každú ženu!

Amy Bottrill sa radí medzi státisíce žien, ktoré sa snažia dopomôcť tomu, aby ich láska našla, používaním zoznamovacej aplikácie Tinder.

Mladá žena z Londýna tak absolvovala aj rande s jedným nemenovaným mužom. ,,Bolo to jedno z tých trocha trápnych, myslela som si, že nám je obom jasné, že z toho nič nebude. Ani jeden z nás sa potom s kontaktovaním nesnažil, on nevyvinul žiadnu snahu ma ešte vidieť alebo ma kontaktovať, aspoň sa spýtať, ako sa mám," vysvetlila Amy pre portál Metro.

Ostala však v šoku, keď jej mladík po pol roku napísal a ako je jasné, cez neúspešné rande sa nepreniesol. ,,Vieš aké nezdvorilé je, že keď ťa niekto vezme na rande, za všetko zaplatí a odvezie ťa domov, ty mu nikdy nezavoláš či neodpíšeš?" napísal muž. ,,To naozaj si toto v sebe držal skoro šesť mesiacov?" reagovala Amy.

Muž následne napísal, že by mu to mala Amy vynahradiť. ,,Mali sme jedno dosť trápne rande a nevyzeralo to, že sa ti páčim, alebo ma chceš znova vidieť. Ubehlo skoro 6 mesiacov a ty si myslíš, že získaš moju pozornosť tým, že budeš nepriateľský a nazveš ma neslušnou? Nie, ďakujem." Chlapík z Tinderu pokračoval v rýpaní.

,,Ak mám byť úprimný, prišla si na naše rande oblečená ako na pohreb niekoho, koho si ani nemala rada. Dosť kontrast oproti tomu, ako si bola oblečená na dráždivých fotkách, ktorými si ma hlavne upútala," neodpustil si muž. Naštvaná Amy zverejnila konverzáciu na Twitteri a dodala, že mala oblečené krátke čierne šaty a vysoké ihličky.

Jej príspevky na Twitteri sa začali hromadne zdieľať, a hoci sa Britka na mužovi smeje, chce poukázať aj na niečo iné. ,,Smutné je, že si myslím, že takéto správanie chlapov vôbec nie je neobvyklé a asi to je dôvod, prečo to toľko ľudí zdieľalo. Vyzerá to, že tisíce žien majú podobné skúsenosti, alebo aj horšie," povedala Amy pre Metro. ,,Toto je prípad fenoménu, ktorý sa deje každý deň - niekoho odmietnete či zraníte jeho ego a vedie to k obťažovaniu, napádaniu či násiliu."