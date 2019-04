Infarktový záver na Etihad Stadium: Postupový gól zrušil videorozhodca

Manchester City po bláznivom úvode zvíťazil na vlastnom ihrisku vo štvrťfinále Ligy majstrov nad Tottenhamom Hotspur 4:3.

Keďže však v prvom stretnutí uspeli "kohúti" na svojom novootvorenom štadióne 1:0, budú to oni, ktorí sa vďaka väčšiemu počtu strelených gólov na ihrisku súpera premiérovo predstavia medzi najlepšou štvoricou v najprestížnejšej európskej futbalovej súťaži. O účasť vo finále súťaže zabojujú s Ajaxom Amsterdam. Prvé semifinálové duely sa uskutočnia 30. apríla a 1. mája. Odvety sa uskutočnia 7. a 8. mája.

Duel na Etihad Stadium mal neuveriteľný začiatok. Už v 4. min sa za domácich "citizens" presadil anglický útočník Raheem Sterling. Hostí však tento gól nevyviedol z miery. Kórejský reprezentant Son Heung-min zaznamenal v 7. a 10 min dva góly a naklonil misky váh na stranu hostí. Radosť "kohútov" však trvala iba krátku chvíľu, keď v 11. min za domácich vyrovnával Portugalčan Bernardo Silva. Úradujúceho anglického majstra dostal znovu do vedenia svojim druhým zásahom v zápase Raheem Sterling. Ďalšieho gólu sa diváci dočkali až v 59. min, keď skóroval historicky najlepší strelec manchesterského klubu Sergio Agüero. V 77. min vrátil hosťom do rúk postupové karty španielsky útočník Fernando Llorente. Domáci aj napriek mohutnému záverečnému tlaku nedokázali streliť vytúžený gól a z postupu do semifinále sa tešili Londýnčania.

Infarktovné momenty priniesol samotný záver. V 93. minúte sa domácim síce podarilo streliť postupový gól, ale radosť domácich prekazil systém VAR, keď po zhliadnutí videa rozhodca odpískal ofsajd.