Speváčka Tina opäť na cestách: Pre rodinu precestovala kus sveta! Kam si to namierila tentoraz?

Séria dojímavých stretnutí známej Slovenky nekončí. Speváčka Tina má rodinu na viacerých miestach, počas ich návštevy tak vidí zároveň poriadny kus sveta!

Po tom, čo sa speváčka Tina vybrala za rodinou do Afriky a trávila voľné chvíle v Rovníkovej Guinei, nastal čas navštíviť rodinu z otcovej strany. Okrem vzdialenejších príbuzných a sestry Alicie ukázala fanúšikom aj svojho biologického otca, ktorý bol do roku 2001 jediným chirurgom v regióne. Potom sa stal na dlhé roky ministrom zdravotníctva v Rovníkovej Guinei.

Ku koncu návštevy stretla aj prezidenta Rovníkovej Guiney Teodora Obiang Nguema Mbasoga a prvú dámu Constanciu Mangue. Odchodom z Afriky jej dobrodružstvá nekončia. Ako upozornili čitatelia, najnovšie zverejnila záber so sesternicou, za ktorou prišla do španielskej Barcelony. "Mám rodinu vo Valencii, Madride, či Barcelone. Aktuálne som v Barcelone, tak som si dala rande s mojou sesternicou. Meet Kucky Alimama. Je to jazzova speváčka, ktorá odišla z Afriky a od 11 rokov žije v Európe. Keby ste videli jej fotky zamlada, tak bola dvojníčkou Whitney Houston," napísala na Instagrame Tina.

Výlety za rodinou speváčke zabezpečili množstvo spomienok a zážitkov na celý život. "Otec už dlho vraví, že som úplne ako babka. Živé tornádo plné energie, ktoré má pre ľudí zvláštny magnetizmus. Dnes mám 35 a ďakujem za všetko. Úplne všetko... Som tu... spoznať zvyšok rodiny, tety, strýkov, bratrancov... spoznávať temné aj svetlé stránky Afriky, autenticky, nesprostredkovane skúmať život, ísť na hrob starých rodičov, jesť jedlá predkov, tancovať s rodinou... roky trvalo, kým som konečne pochopila pôvod lásky k Atlantickému oceánu," napísala pri príležitosti svojich narodenín, ktoré mohla osláviť v kruhu rodiny.