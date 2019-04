Bláznivý zápas v Lige majstrov: Tottenham vyradil Manchester City po infarktovom priebehu

FC Liverpool a Tottenham Hotspur doplnili kvarteto semifinalistov futbalovej Ligy majstrov 2018/2019.

Vlaňajší neúspešný finalista z mesta Beatles uspel po minulotýždňovom domácom víťazstve (2:0) aj na ihrisku FC Porto, keď zvíťazil 4:1 a v súboji o postup do finále ho čaká španielsky majster FC Barcelona. Manchester City po bláznivom úvode zvíťazil na vlastnom ihrisku nad Tottenhamom Hotspur 4:3. Keďže však v prvom stretnutí uspeli "kohúti" na svojom novootvorenom štadióne 1:0, budú to oni, ktorí sa vďaka väčšiemu počtu strelených gólov na ihrisku súpera premiérovo predstavia medzi najlepšou štvoricou v najprestížnejšej európskej futbalovej súťaži. O účasť vo finále súťaže zabojujú s Ajaxom Amsterdam. Prvé semifinálové duely sa uskutočnia 30. apríla a 1. mája. Odvety sa uskutočnia 7. a 8. mája.

Duel na Etihad Stadium mal neuveriteľný začiatok. Už v 4. min sa za domácich "citizens" presadil anglický útočník Raheem Sterling. Hostí však tento gól nevyviedol z miery. Kórejský reprezentant Son Heung-min zaznamenal v 7. a 10 min dva góly a naklonil misky váh na stranu hostí. Radosť "kohútov" však trvala iba krátku chvíľu, keď v 11. min za domácich vyrovnával Portugalčan Bernardo Silva. Úradujúceho anglického majstra dostal znovu do vedenia svojim druhým zásahom v zápase Raheem Sterling. Ďalšieho gólu sa diváci dočkali až v 59. min, keď skóroval historicky najlepší strelec manchesterského klubu Sergio Agüero. V 77. min vrátil hosťom do rúk postupové karty španielsky útočník Fernando Llorente. Domáci aj napriek mohutnému záverečnému tlaku nedokázaili streliť vytúžený gól a z postupu do semifinále sa tešili Londýnčania.

Päťnásobný víťaz súťaže FC Liverpool nenechal v Porte nič na náhodu. Skóre zápasu otvoril v 26. min vo vynikajúcej forme hrajúci Sadio Mané. Druhý gól hostí pridal v 65. min egyptský reprezentant Mohamed Salah. O štyri minúty neskôr znížil na 1:2 z pohľadu domácich Éder Militao. V 77. min sa presadil aj tretí útočný hrot hostí Firmino. Gólovú bodku za stretnutím dal v 84. min stopér hostí Virgil van Dijk.

Súhrn výsledkov stredajších odvetných stretnutí štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019:

Manchester City (Angl.) - Tottenham Hotspur (Angl.) 4:3 (3:2)

Prvý zápas 0:1, do semifinále postúpil Tottenham Hotspur

Góly: 4. a 21. Sterling, 11. B. Silva, 59. Agüero - 7. a 10. Son Heung-min, 73. Llorente, ŽK: 41. Moussa Sissoko, 48. Son Heung-min, 54. Rose, 77. Wanyama (všetci Tottenham), rozhodoval: Cüneyt Cakir (Tur.)

Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, B. Mendy (84. L. Sané) - De Bruyne, Gündogan, D. Silva (63. Fernandinho) - Sterling, Agüero, B. Silva

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose (90. D. Sánchez) - Moussa Sissoko (41. Llorente), Wanyama - Alli, Eriksen, Lucas Moura (82. Davies) - Son Heung-min

FC Porto (Portug.) - FC Liverpool (Angl.) 1:4 (0:1)

Prvý zápas: 0:2, do semifinále postúpil FC Liverpool

Góly: 69. Militao - 26. S. Mané, 65. M. Salah, 77. Firmino, 84. V. van Dijk, ŽK: 36. Pepe (Porto) - 32. Mané (Liverpool), rozhodoval: Danny Makkelie (Hol.)



Porto: Casillas - Militao, Pepe, Felipe, Alex Telles - Otávio (46. Soares), Danilo, H. Herrera - J. M. Corona (78. Fernando), Marega, Brahimi (81. Bruno Costa).

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold (66. J. Gomez), Matip, V. van Dijk, Robertson (71. Henderson) - Wijnaldum, Fabinho, Milner - M. Salah, Origi (46. Firmino), S. Mané